Google, Gemini yapay zekâ sistemini yıl içinde arabalara, tabletlere ve bağlı cihazlara sunacağını açıkladı.

Google, Gemini yapay zekâ sisteminin kullanım alanını genişletiyor. Yapılan açıklamaya göre Gemini, bu yıl içinde sadece telefonlarla sınırlı kalmayacak; arabalar, akıllı saatler ve diğer pek çok cihazda karşımıza çıkacak.

Gemini bilindiği üzere kullanıcıların karmaşık sorulara yanıt bulmasına, dosyaları analiz etmesine ve telefon kamerasıyla etkileşim kurarak gördüğü nesneler hakkında bilgi almasına imkân tanıyor. Google bu özelliklerin Google TV'ye geleceği zaten açıklanmıştı; şimdi ise sırada otomobiller var.

Gemini, otomobillere eller serbest kullanım getiriyor

Google CEO’su Sundar Pichai, 2025’in ilk çeyrek toplantısında yaptığı açıklamada, mobil cihazlardaki Google Asistan'ın yerini artık Gemini'nin alacağını söyledi. Üstelik bu değişim sadece telefonlarla sınırlı kalmayacak; yıl sonuna kadar tabletler, otomobiller, kulaklıklar ve akıllı saatler de bu dönüşüme dahil olacak. Gemini, özellikle otomobil kullanırken eller serbest şekilde sesli komutlarla kullanılabilecek ve birden fazla dili destekleyecek.

Google Asistan'ı aktif olarak kullananlar için ise ufak bir değişim dönemi başlayacak. Şirket, bu yıl içinde Gemini'a tamamen geçileceğini duyurdu. Geçişin ise 2025 yılı içerisinde tamamlanacağını açıklandı.