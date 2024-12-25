Google, Gemini Advanced ile kullanıcıların araştırmalarını hızlandıracak ve verimli hale getirecek yeni Deep Research özelliğini sundu.

Google, Gemini Advanced aboneleri için yeni bir özellik olan Deep Research'ü duyurdu. Deep Research kullanıcılara karmaşık araştırma sorularını hızlı ve etkili bir şekilde çözme imkanı sunacak.

Gemini Advanced'in yeni özelliği Deep Research, kullanıcılara detaylı araştırma soruları sorma imkanı sunuyor. Google, bu özelliği duyurduktan sonra, kullanıcıların gönderdikleri sorulara yönelik çok adımlı bir plan oluşturduğunu belirtti. Bu plan bilgi toplama ve analiz etme süreçlerini kapsıyor. Kullanıcılar ise planı inceleyip istedikleri düzenlemeleri yaparak araştırmalarına başlamadan önce eklemeler yapabiliyorlar.

Gemini'nin yeni özelliği Deep Research ile araştırma süreçlerini hızlandırın

Gemini, kullanıcıların verdiği soruları çözmek için belirli bir işlem sırasını takip ediyor. İlk olarak, interneti tarayarak gerekli bilgileri topluyor. Ardından, topladığı verileri analiz ediyor ve daha fazla arama yaparak bulgularını geliştiriyor. Son olarak, tüm bilgileri ayrıntılı bir rapor halinde sunuyor. Google ise bu raporun temel bulguları, ilgili kaynaklar ve araştırılan web sitelerinin bağlantıları gibi önemli detayları içerdiğini belirtti. Ayrıca raporun sonunda kısa bir özet ve çıkarımlar kısmı da bulunuyor.

Deep Research özelliği, kullanıcıların raporları doğrudan Google Dokümanlar’a aktarabilmesini sağlıyor olacak. Böylelikle raporların kolayca paylaşılmasına ve diğer projelere dahil edilmesine olanak tanıyor olacak. Google, bu özelliğin özellikle öğrenciler ve profesyoneller için büyük bir zaman tasarrufu sağladığını ve araştırmalarına daha verimli odaklanmalarını kolaylaştırdığını açıkladı. Gemini Advanced aboneleri, Deep Research’ü 45'ten fazla dilde ve 150'den fazla ülkede kullanabiliyor. Mobil kullanıcılar içinse, bu özellik 2025 yılı başında sunulacak.