Google’ın Gemini modelini geliştirirken Claude’u test ettiği ve bu test için izin alınıp alınmadığına dair açıklama yapılmadığı belirtildi.

Google, Gemini yapay zekâ modelini geliştirmek için Anthropic'in Claude modelini test ettiği ortaya çıktı. Google'ın bu testi yapmak için Anthropic'ten onay alıp almadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde Gemini üzerindeki testlerde Claude modelinin yanıtları, güvenlik ve doğruluk açısından karşılaştırılıyor. Google, Claude ve Gemini’nin çıktıları arasında kıyaslamalar yapıyor.

Claude'un onayı var mı bilinmiyor

Teknoloji şirketleri arasındaki bu karşılaştırmalar, her iki modelin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkardı. Claude’un güvenlik önlemleri, Gemini’ye kıyasla daha katı olduğu belirtildi. , Claude güvenli olmayan isteklere yanıt vermezken, Gemini’nin bazı tehlikeli içerikleri oluşturabildiği vurgulandı.

Bu durum Google ve Anthropic arasındaki ticari ilişkileri de gündeme getirmiş durumda. Google, Anthropic’in büyük bir yatırımcısı olsa da, Claude’un kullanımına dair ticari hizmet koşulları doğrultusunda bir onay alıp almadığına dair belirsizlikler mevcut. Google DeepMind ise bu konuda bir açıklama yaparak, Claude’u kullanarak Gemini’yi eğitmediklerini belirtti. Yapılan bu testlerin ise etik ve ticari yönden nasıl bir zemine oturtulduğu henüz netlik kazanmış değil.