Pittsburgh Üniversitesi araştırmacılarının farelerle yaptığı bir deneye göre genç bireylerin kanları, yaşlılara enjekte edildiğinde gerçekten de vampirlerde olduğu gibi gençleştiriyor ve/veya yaşlanmayı geciktiriyor olabilir.

Vampirlerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz: Kan emerek hayatta kalan mitolojik veya fantastik varlıklar. Hatta geçmişte krallıklarda genç bakirelerin kanında banyo yaparak genç kalacağını düşünen kraliçelerin hikâyeleri bile mevcut.

Her ne kadar bu kulağa absürt gelse de son yapılan bilimsel araştırmalara göre ufak da olsa bir gerçeklik payı olabilir, en azından fareler için (şu anlık). Fareler üzerinde yapılan bir deneyde keşfedilene göre genç kanlar, yaşlılara enjekte edildiğine gençleştiriyor olabilir.

Genç kanı yaşlıya enjekte edildiğinde kas yenilenmesi gibi tepkiler alındı

Bir araştırma ekibi, gençlerin kanının aslında genç kalmanın sırrı olabileceğine dair yeni kanıtlar keşfetti. Nature Aging dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada Pittsburgh Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, fare kanındaki hücre dışı kesecikler (EV) adı verilen parçacıkların kas hücrelerine "Klotho" adı verilen uzun ömürlü bir protein gönderdiğini keşfetti. Fareler yaşlandıkça, EV'ler görünüşte zayıflıyor ve sonuç olarak daha az protein gönderiyor.

Ancak ekip, deney amaçlı yaşlı farelere genç farelerin kanını verdiğinde yaşlıların hücreleri ve dokuları, gelişmiş kas yenilenmesi ve gençleşme gibi ilginç tepkiler vermeye başladı. EV'ler kandan alındığında ise, etki azaldı. Başka bir deyişle, gençlerin kanının yaşlıları beslediği halk hikayeleri gerçek olabilir.

Tabii ki de bu olayın insanlarda denenmesinin etik açıdan birçok sorunu bulunuyor zira ekibin bu yöntemi gerçek hastalarda kullanma girişimleri sert eleştiriler ve olumsuz yanıtlarla karşılandı. Ancak Pittsburgh ekibi, araştırmalarının insanlar için yaşlanma sürecinde uzun ömürlülüğü sürdürmek ve artırmak için yeni tedavilere yol açabileceğini iddia ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.