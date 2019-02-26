MWC 2019'da sahne alan General Mobile, şirketin en yeni amiral gemisi GM 9 Plus'ı resmi olarak duyurdu.

Yılın en önemli mobil teknoloji etkinliği Mobil Dünya Kongresi devam ederken etkinliğe katılan yerli akıllı telefon üreticisi General Mobile, yeni akıllı telefonu GM 9 Plus’ı tanıttı. Tasarımı itibarıyla GM 9 Pro modelinden büyük bir farkı bulunmayan GM 9 Plus, ufak dokunuşlar ile daha iyi bir akıllı telefon hissi uyandırıyor.

Önü ve arkası Gorilla Glass cam ile korunan GM 9 Plus, metal çerçeveleri ile sağlam bir duruş sergiliyor. Cihazın çift arka kamerası, sol üst köşeye yatay bir şekilde konumlandırılırken, ön kamera ve ahize, ekranın üst kısmında bulunan küçük sayılabilecek çentiğe sığdırılmış. Cihazın Android One platformuna üye olduğunu da belirtelim.

General Mobile GM 8 Plus Özellikler

MediaTek Helio P60 işlemci, Mali-G72 MP3

3 GB RAM, 32 GB depolama

6.23 inç Full HD+ IPS

12MP+5MP çift arka kamera

8 MP ön kamera

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Hotspot, 5Ghz ve 2.4 Ghz

3450 mAh batarya

General Mobile, cihazın nasıl fiyatlandırılacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı. Üç farklı renk seçeneğine sahip olacak cihaz kutudan siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri ile çıkacak. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, şu anda 34 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirtirken, "En yeni ürünümüz olan GM 9 Plus modelini ilk kez MWC’de tanıtıyoruz. Türkiye’deki şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmak." şeklinde konuştu.