Bugün sizlere, Airbrushing tekniği ile çizimler yapan Dru Blair’in paylaşımlarını listeleyeceğiz. Bu çizimlerin her biri uzun uğraşlar sonucu ortaya çıktı. Özellikle resimlerdeki detaylar hayran bırakacak boyutlara ulaşıyor.

Sizlere bazı dönemlerde yaptıkları tasarımlarla hepimizi şaşkınlığa uğratan sanatçıların çalışmalarını paylaşıyoruz. Bu sanatçılardan biri olan Dru Blair, “Airbrushing” tekniğini kullanarak süper-gerçekçi tablolar oluşturuyor. En ufak doku ve ışık detayına dahi dikkat edilerek oluşturulan bu çalışmalar, gerçekten çok güzel görünüyor.

Görselleri Instagram hesabı üzerinden paylaşan Blair, bu tarz çizimlere ilgi duymayanları bile kendine hayran bırakabilir. Özellikle portre çizimlerinde yer alan doku detayı, görsellerin gerçekliğini önemli ölçüde artıyor. Airbrush tecrübesini çeşitli kurslarla da aktaran Blair, bu kursu alan kişilere 3 ila 5 gün arasında dersler veriyor.

Bugün sizlere, Blair’in kaleminden çıkan muhteşem görünümde çalışmaları göstereceğiz. Bu efsane resimleri çizen sanatçının Instagram sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kendine hayran bırakan ultra gerçekçi resimler