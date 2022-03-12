Düşündüğümüzden çok daha yaygın ve yine düşündüğümüzden çok daha riskli bir doğum kontrol yöntemi olan geri çekilme ya da halk arasındaki adıyla dışarı boşalma yöntemi, asla kesin bir güven sunmuyor. Gelin ilkel bir doğum kontrol yöntemi olan geri çekilme hakkında bilmeniz gerekenlere yakından bakalım.

Cinsel ilişki sırasında hamileliği önlemek için kullanılan sayısız yöntem var. Bunlar arasında dışarı boşalma olarak da adlandırılan geri çekilme yöntemi, son derece yaygın ancak düşündüğümüz kadar güvenli değil. Erkeğin tam boşalacağı sırada bunu hissederek penisini vajinadan çıkarması ve dışarı boşalması prensibi üzerine kurulu olan geri çekilme yöntemi, son derece riskli olduğu için önerilmiyor.

Geri çekilme yönteminin tıbbi olarak herhangi bir riski yok ancak bu yöntemin uygulanmasının temel amacı hamileliği önlemek yani doğum kontrol olduğu için maalesef doğru bir şekilde uygulamak her yiğidin harcı değil. İstenmeyen gebeliklerin en sık görüldüğü yöntem olması, pek çok şeyi açıklıyor. Gelin günümüz dünyası için son derece ilkel bir doğum kontrol yöntemi olan geri çekilmenin risklerini yakından görelim.

Geri çekilme yöntemi nedir?

Halk arasında dışarı boşalma olarak da adlandırılan geri çekilme yöntemi, cinsel ilişki sırasında erkeğin boşalacağını hissederek penisini vajinadan çıkarması ve dışarı boşalması şeklinde uygulanan bir hamilelik önleme, doğum kontrol yöntemidir. Yapılan çalışmalara göre gençler arasında en sık kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri olduğu görülmüştür.

Düşündüğümüz zaman son derece etkili görünüyor. Sonuçta erkeğin sperminin kadının yumurtalarına ulaşması için içeri boşalma gerekir ve bu yöntem ile söz konusu yolculuk başlamadan bitiyor. Ancak erkeğin ne zaman boşalacağını hissetmesi gerçek bir tecrübe gerektiriyor ve ufak bir gecikme bile hamilelikle sonuçlanabiliyor.

Geri çekilme yöntemi neden tercih ediliyor?

Geri çekilme yöntemi, öncesinde herhangi bir hazırlık gerektirmiyor olması. Bugün etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış doğum kontrol yöntemleri için önceden düşünmek, bazı işlemler yapmak ya da en azından yanınızda bulundurmak gerekiyor. Geri çekilme ise anlık gelişen olaylara hızlı müdahale etmek için kullanılan bir yöntem.

Prezervatif fiyatlarını göz önüne alırsak geri çekilme yönteminin bedava olması da avantaj olarak düşünülen etmenlerden bir tanesi. Birleşme sırasındaki zevki azaltmadığından dolayı da tercih ediliyor. Ayrıca farklı bir doğum kontrol yöntemi daha kullanılıyorsa onu çok daha güvenli hale getirecektir.

Geri çekilme yönteminin riskleri:

Açık konuşmak gerekirse geri çekilme yönteminin kendisi başlı başına bir risk teşkil ediyor. Kabul edelim, pek çok erkek erken boşalma sorunu yaşıyor ve boşalmadan bir saniye önce bunu hissederek geri çekilmek herkesin harcı değil. Geri çekilmenin tam o andan önce yapılması gerekiyor çünkü başladığı anda ne kadar çekilse nafile.

Kadının hamile kalması için erkeğin bütün sperminin yumurta ulaşması gerekmiyor. Bir damla bile bırakın yumurtaya, vulva denilen dış cinsel organla ulaşırsa hamilelik mümkün. Üstelik boşalmadan önce de çok az bile olsa erkeğin bir miktar sperm bırakması mümkün. Yani zirveyi görmeden tırmanış başlıyor.

Bir de olayın hiç de küçümsenmeyecek psikolojik tarafı var. Herhangi bir koruma aparatı olmadan lunaparklardaki hız trenine biniyorsunuz. Erkek olarak diyorsunuz ki merak etme tren yokuş aşağı inmeye başlayıp durdurulamayacağı noktaya gelince ben seni de kendimi de tutacağım. Kadın olarak diyorsunuz ki tamam, tüm kontrolü sana bırakıyorum. Yani şimdi o andan zevk mi alırsınız yoksa o geri dönülemez an geldiği zaman gerçekten erkek tüm kontrolü sağlayabilecek mi diye endişe ile o anı mı beklersiniz?

Etkili bir geri çekilme mümkün mü?

Hiç kimse bunun garantisini veremez. Onlarca kez başarılı olsa bile bir kez başarısız olursa hamilelik kaçınılmaz. Geri çekilmeyi bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanan ilişkilerin %22’sinde istenmeyen gebelik görülüyor. Düşük bir oran gibi görünebilir ancak o 100 kişi içindeki 22 kişiden biri olursanız neler olur bir düşünün.

Geri çekilme yöntemini tam boşalma anında değil de biraz öncesinde yapmak elbette bu yöntemi daha etkili hale getirebilir. Ancak zirve öncesi tırmanışın başladığını yani tam boşalmadan da sperm çıkabileceğini unutmayın. Üstelik bu şekilde uygulandığı zaman alınan zevkin epey azalacağı da bir gerçek.

Peki ne yapalım?

Korunun sevgili okuyucu. Bugün bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış tonla doğum kontrol yöntemi var. Spiral, doğum kontrol hapı, hormon düzenlemeleri ve olmazsa olmaz, prezervatif. Yapılan araştırmalar en etkili doğum kontrol yönteminin prezervatif olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik prezervatif kullanımı cinsel hastalık bulaşma olasılığını da azaltıyor. Çok önerilmiyor ancak ertesi gün hapı kullanmak da her zaman aklınızda bulunması gereken bir seçenek.

İlkel bir doğum kontrol yöntemi olan dışarı boşalma olarak da adlandırılan geri çekilme nedir, riskleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu pek de etkili olmayan yöntem hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Lütfen risk almayın ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmadan bu işlere kalkışmayın.