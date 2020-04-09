Kuryesinde Covid-19 Çıkan 'Getir', Aldığı Önlemleri Duyurdu

Getir, yaptığı bir açıklama ile Bulgurlu’daki deposunda çalışan bir kuryenin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, kuryede koronavirüs tespit edilmesinin ardından alınacak yeni önlemler duyuruldu.

Türkiye’nin en önemli çevrimiçi market uygulaması olan Getir, İstanbul Bulgurlu’daki deposunda görevli bir kuryenin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kuryede koronavirüs tespit edilmesinin ardından şirket, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Getir’den yapılan açıklamada, koronavirüs tespit edilen Getir çalışanının durumunun iyi olduğu söylendi. Getir, koronavirüse yakalanan çalışanının durumunu açıklamanın yanı sıra bu tür durumlarda uyguladığı prosedürü de duyurdu.

Depoda çalışan herkes ücretli izinli, 14 gün izolasyonda

Getir’in yayınladığı koronavirüs prosedürüne göre Bulgurlu deposunda çalışan bütün çalışanlar 14 gün boyunca kendi evlerinde izole olmak için ücretli izne ayrıldılar. Depoda bulunan paketli olmayan bütün ürünler imha edilecek ve geri kalan tüm ürünler dezenfekte edilecek. Getir’inden yapılan açıklamada yer alan koronavirüs prosedürüne göre Bulgurlu deposunun kendisi ve kullanılan araçlar da profesyonel bir ekip tarafından dezenfekte edilecek.

Yapılan açıklamaya göre deponun dezenfeksiyon işlemlerinin sona ermesinin ardından çalışanlar depoya gelecek ve Getir hizmetleri aynı şekilde devam edecek. Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin Getir'in internet sitesinden paylaşılacağı da belirtildi.