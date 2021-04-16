Ürün teslimat uygulaması Getir, "GetirÇarşı" isimli yeni hizmetini kullanıcıların hizmetine sundu. Getir kullanıcılarının mahalle esnafından alışveriş yapmasını sağlayan Getirçarşı, şu an için yalnızca İstanbul'a özel olacak. Hizmet kapsamında ulaşılabilecek sektörler arasında kasaplıktan manavlığa kadar pek çok alan bulunuyor.

Son dönemlerin en popüler ürün teslimat uygulamalarından bir tanesi olan Getir, yeni hizmeti "GetirÇarşı"yı kullanıcıların hizmetine sunacağını duyurdu. Bugüne kadar alışmış olduğumuz Getir mantığından biraz daha farklı çalışan GetirÇarşı, kullanıcıların mahallesindeki esnaftan alışveriş yapabilmesinin önünü açıyor. GetirÇarşı, Türk kültüründeki önemli hususlardan birine parmak basarak, bugüne kadar ulaşmadığı sayıda kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor.

GetirÇarşı, kullanıcıların konumlarına göre çalışıyor. Bu bağlamda bir kullanıcı, GetirÇarşı'ya girdiğinde yakın çevresindeki kasap, şarküteri, manav ve kuru yemişçi gibi farklı kategorilerdeki satıcıları görüyor. Böylelikle mahallesindeki bir esnaftan alışveriş yapma imkanı bulan kullanıcı, bu sayede mahalle kültürünün sürdürülmesine ve mahallesindeki esnafın para kazanmasına da destek olmuş oluyor.

GetirÇarşı ile ilgili açıklamalarda bulunan kurucu ortak Tuncay Tütek, giderek dijitalleşen dünyada mahalle esnafının da olmasını gerektiğini düşünerek, böyle bir hizmetin devreye sokulmasına karar verdiklerini ifade ediyor. Türkiye geleninde 2 milyon civarı mahalle esnafı olduğunu söyleyen Tütek, Türkiye genelindeki tüm esnafları GetirÇarşı'ya davet ederek, zaten pandemi nedeniyle zorda olan esnafın bu hizmet sayesinde ek gelir elde edebileceğini belirtti.

Getir yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre GetirÇarşı hizmetine dahil olmak isteyen esnafların, bugün itibarıyla Getir uygulaması üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurusu sürecinin kolay ve hızlı olduğunun altını çizen yetkililer, hizmetin ilk etapta yalnızca İstanbul'a özel olacağını, ardından da Türkiye geneline yayılacağını söylediler. Bu arada, GetirÇarşı hizmetine dahil olan esnafların kazandığı paranın yalnızca 1 iş günü içerisinde hesaplarına gönderileceğini de belirtmek gerek.