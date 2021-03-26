Kısa süre önce kurucu Nazım Salur tarafından aktarılan bilgilere göre Getir, son yatırımcı turunda toplamda 300 milyon dolar yatırım toplayarak "Unicorn" oldu.

"10 dakikada market ürünleri teslimatı" modeli ile 2015 yılından bu yana popülerliğini gittikçe artıran ve hem yurt içi hem de yurt dışından aldığı yatırımlar ile İngiltere gibi farklı ülkelerde de hizmet vermeye başlayan Getir, Türkiye'nin yeni Unicorn'u oldu. Getir kurucusu Nazum Salur tarafından yapılan basın açıklamasına göre Getir, son yatırım turunda 300 milyon dolar yatırım topladı. Getir'in toplam değerlemesi ise 2,6 milyar dolara ulaştı.

İngiltere’deki hizmetlerinin 2. ayını tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Nazum Salur, Getir’in önümüzdeki dönemde Avrupa’nın en büyük ülkelerinden Almanya, Fransa ve Hollanda’da da hizmete başlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Salur’un açıklamalarına göre pandemi etkisinin yavaşlamaya başlamasına bağlı olarak ilerleyen dönemde Getir, Brezilya’da da hizmet vermeye başlayabilir.

Nazım Salur'un açıklamalarına göre 300 milyon dolarlık devasa yatırımın büyük bir kısmı, Sequoia Capital ve Tiger Global Management'a ait. Ayrıca Getir'e daha önce yatırımda bulunan 8 şirketten 7'sinin şirketteki paylarını korumak adına yatırımlarını artırdığını belirten Salur, buna rağmen Getir hisselerinin yüzde 60'dan fazlasının şirketin 5 kurucusuna ait olduğunu ve şirketin "yerli" kalması konusunda inatçı olduklarını belirtti.

Gelecekte sermaye piyasayalarına açılıp açılmayacaklarıyla ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Nazım Salur, uzun vadede yurt dışında halka açılmayı düşündüklerini ancak önümüzdeki birkaç yılda böyle bir planları olmadığını dile getirdi.

Getir, teşekkür olarak çalışanlarına 25 milyon TL dağıtacak

Getir’in oluşturduğu iş modeli ile dünya çapında irili ufaklı pek çok girişime ilham olduğunu ifade eden ve “getir, götür” yapan bir şirket olarak değil bir teknoloji şirketi olarak bu denli büyüdüklerini ifade eden Salur, “unicorn” olmalarının kendileri için bir final olmadığını ve daha fazlasını hedeflediklerini belirtti.

Getir'in halihazırda 1.600 personel ile hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Nazım Salur, elde ettikleri başarının bir parçası olan saha çalışanlarına bir teşekkür olarak son aldıkları yatırımdan 25 milyon TL kadarını kıdem sırasına göre dağıtacaklarını da söyledi.