Geyiklerin senenin bazı zamanlarında boynuzlarını döktüklerini ve belirli bir süre sonra yeniden çıkardıklarını biliyor muydunuz? Peki bunun sebebi ne olabilir?

Boynuzsuz bir geyik düşünmek epey zordur. Bu hayvanlar genellikle boynuzları ile ön plana çıkarlar.

Ancak belirli bir zaman aralığında neden boynuzsuz kalırlar?

Geyikler boynuzlarını, bir güç aracı ya da silah olarak kullanırlar.

Onların bu uzuvları; diğer erkeklere meydan okumak, onları korkutmak ve dişileri etkilemek için oldukça önemlidir. Özellikle çiftleşme döneminde erkek bir geyik, boynuzları sayesinde diğer erkek geyiklerle rekabet eder.

Geyikler oldukça garip bir şekilde, kızışma mevsimleri başladığında güç kaynakları olan boynuzlarını, kasım ve nisan ayları arasında artık dökmeye başlarlar. Elbette bu durum, yalnızca cinsel aktivite döneminin bitiminden kaynaklanmaz.

Boynuzların büyümesi, geyiklerin vücuduna ekstra bir yük yükler. Bu yükü taşımak için de ekstra bir enerji gerekir. Ayrıca geyikler yaşlandıkça vücutlarının bu ekstra ağırlığı taşıma kapasitesi azalır. Bu yüzden de boynuzlarından kurtulmak isterler.

Ek olarak boynuzlar, geyiklerin beslenmesi ve hayatta kalması için oldukça önemlidir.

Fakat çiftleşme dönemi sırasında diğer erkek geyiklerle mücadele etmek için de önemlidirler ve bu mücadeleler sırasında boynuzlarının bir kısmını ya da tamamını kaybetmeleri yüksek olasılıklıdır.

Geyiklerin boynuzlarının çıkması ve yeniden büyümesi, geyiklerin yaşına, cinsiyetine ve genetik yapısına bağlıdır. Bu boynuzlar genellikle sonbahar veya kış aylarında dökülür.

Ardından yeniden büyümeye başlar. Boynuzların yeniden büyümesi ise ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşir. Özetle geyiklerin boynuzlarını dökmesi, onlar için fizyolojik bir durumdur.

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