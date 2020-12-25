Nintendo Switch Arayüzü Türkçe'ye Çevrildi

Metehan Kaygısız isimli bir kişi, geçtiğimiz mayıs ayında Nintendo Switch'i %98 oranında Türkçe'ye çevirmeyi başardı. Metehan, yamasını GitHub üzerinden de paylaştı ancak yamanın bu zamana kadar geliştirilmediğini, önümüzdeki ay itibariyle geliştirilmeye devam edeceği belirtildi.

Günümüzde oyunculara muhteşem bir rahatlık sunmasıyla sevilen Nintendo Switch, 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Ülkemizdeki Switch kullanıcıları, oyun konsolunun Türkçe dil desteğine sahip olmamasından dolayı uzun süredir yakınıyorlardı. Metehan Kaygısız isimli bir kişi ise Nintendo Switch'i büyük oranda Türkçe'ye çevirmeyi başarmıştı.

Aslında bu başarı yeni bir başarı değil. Metehan Kaygısız, Nintendo Switch'i Türkçe'ye çevirdiğini 12 Mayıs 2020 tarihinde paylaştığı videoyla duyurmuştu. Metehan'ın projesi, ülkemizdeki Nintendo Switch kullanıcıları tarafından beğenilmiş ve kullanılmaya başlanmıştı. Nintendo Switch arayüzü %98 oranında Türkçeleştirilmişti.

Nintendo Switch Türkçe yama:

Türkiye'deki Nintendo Switch kullanıcılarını sevindiren bu yama maalesef mayıs ayından bu yana geliştirilmiyor. Metehan Kaygısız, yayınladığı Türkçe dil yamasının GitHub sayfasında projeye yaklaşık 8 aylık bir ara verdiğini, bu sürenin sonunda güncellemelerin geleceğini ve yamanın geliştirileceğini belirtmişti. Bu da yamanın önümüzdeki ay itibarıyla geliştirilmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Metehan Kaygısız tarafından yayınlanan Türkçe yama, oldukça kolay bir şekilde oyun konsolunuza yüklenebiliyor. Yama mayıs ayında 10.0.1 ve 10.0.2 sürümü için yayınlandığından dolayı şu anki yazılım sürümünün (11.0.1) yamayı destekleyip desteklemediğini bilmiyoruz. Yine de yamayı oyun konsolunuza yüklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bu bağlantıya tıklayarak yama dosyalarını ( titles.rar ) indirin.

tıklayarak yama dosyalarını ( ) indirin. Switch'in bölgesini Avrupa ve dilini İngilizce olarak ayarlayın.

ve dilini olarak ayarlayın. Switch'i bilgisayara takın.

SD karttaki Atmosphere , ReiNX veya SXOS dosyalarından birine girin.

, veya dosyalarından birine girin. RAR dosyasının içindekileri 'titles' veya 'contents' dosyasına atın. Switch artık Türkçe olacaktır.

Bahsettiğimiz üzere yamanın şu anki sürümde çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla yama çalışmadıysa veya herhangi bir sorunla karşılaştıysanız bu bağlantıya tıklayarak gerekli çözüme ulaşabilirsiniz. Nintendo Switch için geliştirilen Türkçe yamanın en kısa sürede gelişimine devam etmesini bekliyoruz.