Amazon Türkiye, PlayStation 5 Satışlarına Başlıyor

Amazon Türkiye, PlayStation 5 satışlarının bugün başlayacağını duyurdu. Saat 18:00'de başlayacak satışlar, stoklarla sınırlı olacak. Oyuncular, PlayStation 5'in diskli sürümüne Amazon üzerinden sahip olabilecekler.

Kısa bir süre önce Türkiye'deki ilk reklam filmini yayınlayan Amazon, bugün ülkemizdeki oyunseverleri ilgilendiren bir olaya imza atacak. Dünyanın en büyük e-ticaret platformu, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü PlayStation 5'i satmaya başlıyor. Böylelikle oyunseverler, bu konsola sahip olmak için Amazon'dan faydalanabilecekler.

Amazon'un Türkiye için oluşturulan resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni oyun konsolu stoklarla sınırlı olacak. Ayrıca satışlar, saat 18:00 itibarıyla başlayacak. Oyuncular, bir sürpriz olmadığı takdirde PlayStation 5'in sadece diskli sürümüne Amazon üzerinden erişebilecekler.

PlayStation 5'in etkileyici özelliklere sahip bir konsol olduğu zaten herkes tarafından biliniyor. Ancak yine de bahsetmek gerekirse; bu oyun konsolu ile 4K çözünürlükte 120 Hz oyun oynamak mümkün. AMD Zen 2 işlemciye sahip olan konsol, DDR6 yapıda 16 GB RAM kapasitesiyle de dikkat çekiyor. PS Plus Collection programı ile PlayStation 4 oyunlarının oynanabilmesine imkan tanıyan konsol, beklentileri aşan yükleme hızıyla da oyuncuları kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Eğer sizler de şu sıralar PlayStation 5 almayı düşünüyorsanız, Amazon iyi bir tercih olabilir. Amazoun'un PlayStation 5 için özel oluşturulan sayfasına ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.