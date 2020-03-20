Google Chrome gizli sekme açıkken eklenti uygulamalarını gizlilik garantisi veremediği için otomatik olarak kapatıyor. Ancak yine de gizli sekmede VPN gibi eklentileri kullanmak istiyorsanız bunun nasıl yapıldığını anlatıyoruz.

İnternette dolaşırken tarama geçmişiniz ve verilerinizin kayıt altına alınmasını istemiyorsanız gizli sekme özelliğini kullanmanız gerekiyor. Opera, Chrome ve Safari gibi tarayıcılar da gizli sekme özelliği sunuyorlar. Gizli sekme PC'de Chrome kullanırken ile Ctrl+Shift+N kombinasyonu ile açılabiliyor. Gizli sekme nedir diye sorarsanız da burada yapacağınız arama ve tarama verileriniz kaydedilmiyor diyebiliriz. Günlük hayatınızda verilerinizin güvenliğini korumak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Gizli sekmede VPN, AdBlock vb. Chrome eklentiler devre dışı kalıyor. Bunun nedeni ise gizlilik için kullandığınız gizli sekmedeyken açık kalan eklentilerin verilerinizi kaydetmeye devam etmesi. Bazı eklentiler kullanıcıların tarama geçmişlerini kayıt altına alıyor. Chrome da bunu engelleme garantisi veremediği için gizli sekme açıkken tüm eklentileri kapatıyor. Ancak yine de isterseniz açabilirsiniz.

Gizli sekme açıkken Chrome eklentileri nasıl kullanılır?

Chrome’un sağ üst kısmında bulunan alt alta üç noktaya tıklayın,

Diğer Araçlar’a gelin,

Uzantılar seçeneğine tıklayın,

Aktif etmek istediğiniz uzantının Ayrıntılar sekmesine tıklayın,

Gizli modda izin ver seçeneğini aktif edin.

Yukarıdaki adımları takip ederek uzantıların gizli sekme açıkken de kullanılmasına izin verebilirsiniz. Bunu yaparken Google Chrome az önce bahsettiğimiz, uzantıların geçmişinizi kaydedebilir uyarısını gösteriyor. Bu sizin için sorun değilse Gizli modda izin ver seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu ayar içerisinde yer aldığınız uzantı için geçerli olacak. Yani diğer uzantılar için tek tek aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Bunu yaparken aktif hale getirdiğiniz gizli sekme indirme ve tarama geçmişinizi kayıt altına alabileceğini unutmayın. Gizli sekme tam anlamıyla bir gizlilik sağlamıyor. Zaten internet servis sağlayıcınız da gizli sekmede bile olsanız tarama geçmişinizi görebiliyor. Yine de yukarıdaki adımları takip ederek, gizli sekme açıkken eklentileri kullanabilirsiniz. Gizli sekme kapatmak için tarayıcı kapatmanız yeterli.

Google Chrome için gizliliğinizi artıracak 5 eklenti önerisi:

Privacy Badger,

LastPass: Free Password Manager,

HTTPS Everywhere,

Click&Clean,

DuckDuckGo Privacy Essentials.

Privacy Badger:

Ziyaret ettiğiniz bazı siteler siz tarayıcınızı kapatana kadar sizi izlemeye ve verilerinizi kaydetmeye devam edebilir. Güvenilir olmayan sitelere girdiğiniz zaman bu iş şifrelerinizi kaydetmeye, tarama bilgilerini kontrol etmeye ve hatta bilgisayarınıza sızmaya kadar varabilir. Bu eklenti ise ziyaretten sonra sizi izlemeye devam eden siteleri gösteriyor ve aksiyon almanızı öneriyor.

1 milyondan fazla kişinin kullandığı bu eklenti temel olarak sitelerin tarayıcınıza yüklediği çerezleri kontrol ediyor. Siteden çıktıktan sonra eklenti düzenli olarak sitenin sizi izleyip izlemediğini kontrol ediyor. Bu kontrol sırasında sizi izleyen bir algoritma olasılığı olursa, bu bağlantıyı otomatik olarak kesiyor ve bu siteye girmenizi engelliyor. Eklenti sayfasında sonuçların her zaman kesin olmadığı bilgisi yer alıyor.

LastPass: Free Password Manager:

LastPass, tüm sitelerdeki şifrelerinizi güvenlik altına almanıza yarayan bir eklenti. Tüm şifrelerinizi tek bir yerden yönetmenize yarıyor. Ayrıca kaydettiğiniz şifrelere daha sonra farklı bilgisayarlardan ve mobil telefonlardan tek bir şifre ile ulaşabiliyorsunuz. Şifrenizi bir başkasıyla paylaşmak istediğiniz zaman veya değiştirmek istediğiniz zaman yine bu eklenti üzerinden yapabiliyorsunuz.

Gizli sekme tuşu ile yeni bir sayfa açtıktan sonra güvenli bir şekilde internette dolaşabilirsiniz. Ancak bu şifrelerinizin de güvenli olduğu anlamına gelmez. LastPass, eklentiye kaydettiğiniz tüm şifrelerin güvenliğini denetliyor. Algoritma zayıf bir şifre algıladığı zaman sizi uyarıyor ve yeni bir şifre oluşturmanızı istiyor.

HTTPS Everywhere:

Gizli sekme FireFox ve Tor Browser ile daha iyi çalışıyor. Özellikle tamamen anonim dolaşmak istiyorsanız Tor Browser bunun en iyi yolu. Ancak geliştiriciler bu tarayıcıların gizli sekme özelliğini HTTPS Everywhere ile Chrome’a da getiriyorlar. Temel olarak eklentinin çalışma prensibi, güvenli olmayan site bağlantılarını HTTPS haline getirmek. Bu da ziyaret ettiğiniz siteleri güvenli hale getiriyor.

Normal bir şekilde Chrome’da web siteleri ziyaret ettiğiniz zaman eğer bağlantı HTTP ise Güvenli değil uyarısı alırsınız. Bu sitenin sizin bilgilerinizi çalabileceği, verilerinizi izleyebileceği anlamına geliyor. Bu eklenti ise bağlantıları otomatik olarak güvenli hale getiriyor. Gizli sekme açıkken kullanıldığı zaman ekstra bir güvenlik önlemi anlamanıza yarıyor.

Click&Clean:

Gizli sekme iOS, Android, MacBook gibi birçok farklı platformda kullanılabiliyor. Sadece tarayıcınızın gizli sekme özelliğine sahip olması yeterli. Opera, Chrome, FireFox gizli sekme özelliğine sahipler ancak Opera’nın kullanıcı gizliliği konusunda bazı sabıkaları var. Bu nedenle en güvenli tarayıcı şimdilik Chrome diyebiliriz. Bu eklenti de bir nevi gizli sekme işlevi görüyor.

2 milyondan fazla kişinin kullandığı Click&Clean, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma özelliğine sahip. Bunun dışında tarama ve indirme geçmişini otomatik olarak siliyor. Verilerinizin takip edilmesini sağlayan çerezleri de otomatik olarak siliyor. Yani bir bakıma internet kullanımınıza ait ne kadar bilgi varsa hepsini silerek gizliliğinizi sağlıyor.

DuckDuckGo Privacy Essentials:

Tor Browser kullananların yakından tanıdığı DuckDuckGo, bu eklentisi ile gizliliği sağlamayı kolaylaştırıyor. İnternetten bilgisayara kötü amaçlı yazılımlar, virüsler ve takip programları en çok 3. parti reklamlar ile bulaşıyor. Bu eklenti ise zararlı ve zararsız reklamları ayırt edebiliyor. Eğer bir reklamda takip etme özelliği aktif ise onu otomatik olarak engelliyor. En güzel yanlarından biri ise sitelere puan vermesi.

Sitelerin daha önceki verilerine göre onlara güvenilirlik puanı ve bir de etiket bilgisi veriyor. Arama, tarama ve indirme geçmişinizin gizliliğini sağlıyor. En önemli özelliklerinden biriyse eklentinin hiçbir bilginizi kaydetmediğini belirtmeleri. VPN’lerin neredeyse tamamının tarama geçmişini kaydettiği biliniyor. DuckDuckGo ise bu tarz verileri asla kayıt altına almadıklarını açıkladı.

Gizli sekme ekşi sözlüğe bile konu olan ve bazen hayat kurtaran bir özellik olabilir. Yine de gizliliğinizi tamamen sağlamıyor. Özellikle siber suçların çok fazla görülmesi ve kendi gizliliğini korumak amacıyla kullanılabilecek yöntemlerden biri. Yine de bunu yaparken internet servis sağlayıcılarının gizli sekme de kullansanız verileri görebileceğini unutmayın. Ekstra güvenlik önlemleri için de önerdiğimiz Chrome eklentilerini kullanabilirsiniz.