Göbeğindeki Sivilceyi Sıkarak Patlatan Vatandaş Felç Kaldı

Sivilceyi sıkarak patlatmanın sağlığa zararlı olduğu defalarca anlatılsa da ne yazık ki birçoğumuz bu alışkanlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugünse göbeğinde çıkan bir sivilceyi patlatan ve yalnızca 3 günde felç kalan bir vatandaşın hikâyesi paylaşıldı. Bu hikâye, sivilce sıkarken artık bir kez daha düşünmenize yardımcı olacak.

Vücudumuzdaki çeşitli noktalarda çıkan sivilceleri sıkarak patlatmak, her ne kadar acılı bir sürece dönüşebiliyor olsa da kişiye ufak bir haz da vermiyor değil. Öyle ki YouTube’da ve sosyal medyada sivilce patlatma videolarının milyonlarca kişi tarafından izlendiğini ve beğenildiğini görüyoruz. Bugünse sivilce patlatırken bir kez daha düşünmenize neden olabilecek bir olayla karşınızdayız.

Sağlık uzmanları, bugüne kadar uzunca bir süredir sıkarak sivilce patlatmanın sağlığa zararlı olabileceğini söylüyorlardı. İşte bu olay, buna kötü bir örnek oldu. Muhammet Dikici isimli 30 yaşındaki bir vatandaş, bundan iki yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkarak patlattı. Fakat sivilceyi patlattığı bölge, sivilcenin sıkılarak patlatılması sonucunda yara oldu ve bölgedeki enfeksiyonun kan yoluyla sinir sistemine bulaşmasına yol açtı.

Yalnızca 3 günde felç kaldı:

Sivilceyi sıktığı dönemde çalışma amacıyla Japonya’da bulunan Dikici, hareketlerinin kısıtlanması ve yürüme zorluğunun başlamasıyla birlikte bir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde kendisinin enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Dikici, hastanede ameliyata alınsa da tüm müdahalelere rağmen felç kaldı.

Tedavisinin ardından Türkiye’ye gelen Dikici, iki yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor. Dikici, yaptığı açıklamasında göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini, yalnızca 3 gün içinde felç olduğunu belirtti. Omurilik felcinin şu anda tedavisinin olmadığını, kök hücre çalışmalarının da deneme aşamasında olduğunu ifade etti.

Muhammet Dikici, engellilere ilişkin bazı sorunlara da dikkat çekti. Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmediğini ifade eden Dikici, engelli olduktan sonra insanların kendisine tuhaf gelmeye başladığını söyledi. İnsanların kaldırımda engelli rampalarının önüne ve kaldırımlara araç bırakmalarının engellilerin hayatını zorlaştırdığını hatırlattı. “Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın.” şeklinde sözlerini bitirdi.