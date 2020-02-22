Tehlikeli Olduğunu Bilmeden Her Gün Yaptığımız Şeyler

Günlük hayatın koşuşturmacası içinde farkında olmadan yaptığımız bazı şeyler aslında oldukça zararlı. Peki nedir bunlar? Merak ediyorsanız yazımıza bir göz atmanızda fayda var.

Bilim insanları insan sağlığı ile ilgili araştırmalarına her geçen gün devam edip çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bazı şeyler ise aslında bilim insanlarının uyarısına gerek bile duymadan fark edebileceğimiz, her gün yaptığımız basit şeyler olarak öne çıkıyor. Tehlikelerine rağmen yapmaya devam ettiğimiz bu şeyleri sizler için derledik.

1-Plastik şişeler kullanmak

Mikroplastiklerin bir plastik şişede çok sayıda bulunduğu biliniyor. Bu mikroplastikler insan sağlığını tehdit ediyor. Plastik şişelerde bulunan bu bileşenlerin doğurganlığı azaltabildiği, vücut yağını artırabildiği, sinir ve bağışıklık sistemlerini olumsuz yönde etkileyebildiği, erkek genital gelişimini değiştirebildiği, çocukluk çağı obezitesini teşvik edebildiği ve kardiyovasküler hastalık geliştirme şansını artırabildiği açıklanmış durumda. Ayrıca neredeyse her gün kullandığımız bu şişeler çocuklar için daha da zararlı.

2-Kuru temizleme ile temizlenmiş giysiler kullanmak

Kuru temizleme kimyasal bir işlemdir ve işlem sırasında çok tehlikeli kimyasallar kullanılır. Bu kimyasalların bazıları kumaşa yapışabilir ve biz bunları solurken, solunum ve göz tahrişleri, baş ağrıları, baş dönmesi ve görme problemleri gibi sıkıntılar yaşama ihtimalimiz vardır.

3-Hapşırığımızı tutmak

Hapşırık tutmanın ne kadar zararlı olduğu bilinse de çoğu kişi yapmaya devam ediyor. Bu eylem sırasında kulak zarını hapşırırken tutulan hava ile parçalama ihtimali bulunuyor. Ayrıca hapşırığa müdahale etmek gözlerdeki, burundaki ve kulak zarındaki kan damarlarınızın sıkışmasına ve patlamasına neden olabiliyor.

4-Parfüm kullanmak

Birçok parfüm, şirketlerin gizli tuttuğu toksik bileşenlerle doludur. Bu bileşenler petrolden gelir ve solunum sıkıntılarına, hormon problemlerine, mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir. En kötü senaryoda, insanların parfüm zehirlenmesi veya kanserden bile muzdarip olabilecekleri de açıklanmıştır.

5-Sivilceleri patlatmak

Her şeyden önce, sivilce patlatmak onları daha da kötüleştirebilir ve hatta yara izlerine neden olabilir, bu yüzden gerçekten yararlı değildir. Yüzün beyniyle doğrudan bağlantısı olan 'ölüm üçgeni' olarak bilinen bir alanı vardır ve sivilceleri sıkmaya çalışarak orada bir enfeksiyona neden olabilir. Bu enfeksiyon sinir sistemine kolayca ulaşabilir ve görme, felç ve çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Hatta bu durumun menenjit ve en kötü durumlarda ölüme kadar gittiği raporlanmıştır.

6-Önceden paketlenmiş yemekler tüketmek

Hazır ambalajlı yiyecekler taze yiyeceklerden çok daha az besleyiciliğe sahiptir. Bu tarz hazır ürünlerin birçoğu yüksek sıcaklıklarda pişirildikleri için kanserojen madde üretirler. Bu öğünlerde ayrıca diyabet riskinizi artırabilecek maddeler de bulunur.

Siz bu saydığımız maddelerden kaçını günlük hayatınızda yapmaya devam ediyorsunuz? Bize yorum kısmından görüşlerinizi bildirebilirsiniz.