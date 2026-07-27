God of War Laufey oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği açıklandı.

PlayStation’ın en sevilen serilerinden biri olan God of War’un yeni oyunu “Laufey”, geçtiğimiz haftalarda resmen duyurulmuştu. Bu oyunda Kratos’u değil, karısı ve Atreus’un annesi olan Faye’i kontrol edeceğiz. Yapım duyurulsa da çıkış tarihi o zaman açıklanmamıştı. Bugün beklenen duyuru geldi.

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San Diego Comic-Con panelinde ve PlayStation resmî sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamalarla, Santa Monica Studio’nun geliştirdiği God of War Laufey oyununun ne zaman piyasaya sürüleceği resmen açıklandı.

16 Şubat’ta çıkacak

Yapılan resmî duyurulara göre God of War Laufey oyunu, 16 Şubat 2027 tarihinde resmen PlayStation 5 için çıkış yapacak. Bu da oyunu öyle yıllarca beklemek zorunda olmayacağımız ve 6 ay sonra oynayabileceğimiz anlamına geliyor.

Yeni yapım, Faye’in ölümünün ardından tanrıların ahiretinde atıldığı tehlikeli macerayı konu alıyor. Yıllardır oyunlarda sadece adı geçen ve geçmişteki eylemlerine ima yapılan Faye, bu kez doğrudan kontrol edeceğimiz ana karakter olarak sahneye çıkıyor.

Bir sonraki oyun yine Kratos odaklı olacak

SDCC kapsamında yapılan tek God of War duyurusu bu değildi. Aynı zamanda yeni God of War projelerinden de bilgiler paylaşıldı. Buna göre stüdyo, Faye’in odak noktasında olduğu bu maceranın ardından Kratos’un başrolde yer alacağı bir sonraki ana God of War oyununun da geleceğini resmî olarak doğruladı.