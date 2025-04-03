Maçlar sırasında yaşanan tartışmalar, özellikle de topun çizgileri geçip geçmediği konusundaki kararlar, bazen oyunun kaderini değiştirebiliyor. Peki, teknoloji artık topun kale çizgisini geçip geçmediğini milimetrik hassasiyetle tespit edebiliyorken neden taç, korner gibi diğer çizgilerde de aynı teknoloji kullanılmıyor?

Her ne kadar gol çizgisi ve VAR gibi teknolojiler herkes tarafından sevilmese ve oyun akışını etkilediği düşünülse de artık birçok ligde görüyoruz.

Ancak bunların diğer çizgilerde kullanılmaması futbolseverlerin kafasını kurcalayan bir konu. O zaman biz de konuya biraz açıklık getirelim.

Teknolojinin futboldaki yeri ile içeriğimize başlayalım.

Futbol, geleneksel spor dallarından biri olarak bilinse de teknolojiden kaçamadı ve gelişmelerden etkilendi. Topun kale çizgisini tamamen geçip geçmediğini tespit etmek için kullanılan GLT (Goal-Line Technology) futbola damgasını vurdu. 2014 FIFA Dünya Kupası’nda resmen kullanılmaya başlanan bu teknoloji ile oyunun adil şekilde yönetilmesi hedeflendi.

Bilen biliyor ama biraz GLT’den bahsedelim. Gol çizgisi teknolojisi, kameralar ve sensörler aracılığıyla topun pozisyonunu milimetrik olarak ölçüyor ve hakemlere anında bilgi veriyor. Bu sayede tartışmalı gol kararları en aza indiriliyor ve oyunun akışı korunuyor.

Ancak bu teknolojinin sadece kale çizgisi için kullanılması, diğer çizgilerde neden benzer bir teknolojinin kullanılmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

Taç ve korner çizgilerinde neden teknoloji kullanılmıyor?

Her ne kadar birçok ligde kullanılsa da gol çizgisi teknolojisi, maliyetli bir sistem. Hâl böyle olunca da her stadyuma bu teknolojiyi kurmak, özellikle de küçük kulüpler için büyük finansal yük demek.

Bunun üstüne bir de taç ve korner çizgileri için benzer bir teknoloji kullanılması, bu maliyetleri daha da artıracaktır. Ayrıca bu çizgilerdeki kararlar, gol kararları kadar kritik olmadığı için yatırım yapılması gereken bir alan olarak görülmüyor.

Hızlı ve tempolu spor dallarından olan futbolda, oyun akışının kesilmemesi de önemli. Gol çizgisi teknolojisi, anlık bir karar verme süreci sunarken taç ve korner çizgileri için kullanılacak bir teknoloji, oyunun akışını yavaşlatabilir.

Taç atışları ve kornerler sırasında topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda sık sık durmaların yaşanması da maçın heyecanını olumsuz etkileyebilir.

Hakemler ne olacak?

İnsan faktörünün etkili olduğu futbolda hakemlerin kararları, oyunun doğal bir parçası olarak kabul ediliyor ve eğer bu kararlar, teknolojiyle tamamen yer değiştirirse nerede kaldı futbol ruhu!

Az önce de dediğimiz gibi taç ve korner, gol kararları gibi kritik olmadığı için de karar, hakemlerin inisiyatifine bırakılıyor.

Teknolojinin sınırlarını zorlamak gerekebilir.

Gol çizgisi teknolojisi, topun sadece bir çizgiyi geçip geçmediğini tespit etmek için tasarlandı. Taç ve korner çizgileri için benzer bir teknoloji kullanılması ise daha karmaşık bir sistem gerektiriyor.

Ayrıca gol çizgisi teknolojisi, belirli bir alan için kullanılıyor ama taç ve köşe çizgileri saha boyunca uzanıyor. Bu kadar geniş bir alan için de yine maliyet ve sistem olmalı.

Son yıllarda futbol dünyasında VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

VAR, özellikle ofsayt, faul ve kırmızı kart gibi kritik kararlarda hakemlere yardımcı oluyor. Ancak VAR sistemi de taç ve korner çizgileri için kullanılmıyor.

Bunun nedeni, bu tür kararların genellikle oyunun akışını etkileyecek kadar kritik olmaması ve VAR'ın daha çok büyük hataları önlemek için kullanılması.

VAR sistemi, oyunun akışını yavaşlatsa da ve birçok kişi bu teknolojiyi kabul etmek istemese de özellikle büyük turnuvalarda adil bir oyun ortamı sağlamak için vazgeçilmez araçlardan biri olarak kullanılıyor.

Bir de bunun taç ve kornerde kullanılması oyunu yavaşlattığı gibi seyir zevkini de epey bozabilir.

Sona gelelim. Yapay zekâ ve gelişmiş sensör teknolojileri geliştikçe futbola bunlar ne kadar yansır bilmiyoruz ama oyun ruhunu koruyacak şekilde tasarlanması şart gibi görünüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz?

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