Yapay zekâya futbolun zevkini artıracak ve oyunu daha iyi hâle getirecek kural değişikliklerini sorduk. Peki bize neler önerdi?

Daha önce yapay zekâ ile futbolun seyir zevkinin ve adaletinin artması için gerekli olan teknolojileri konuşmuştuk.

Bu defa hâlihazırda yer alan kurallardan hangisinin kaldırılması ya da esnetilmesi gerekir diye sorduk. Bakalım siz de bu önerilere katılacak mısınız?

Ofsayt kuralının esnetilmesi veya kaldırılması.

Yapay zekâya göre ofsayt, hücum oyununu yavaşlatan faktörlerden biri. Önerisi ise ofsaytın tamamen kaldırılması daha fazla gol ve gol pozisyonu izlememizi sağlayacak. Alternatif olarak ofsayt belirlenirken öndeki oyuncunun tüm uzuvlarının hesap edilmesi yerine sadece ayaklarına bakılması da tavsiyelerinden biri.

Kalecilere geri pas kuralının esnetilmesi.

Ona göre bu sayede baskı altında kaleciye dönen topların elle alınmasına izin verilecek ve oyun daha hızlı hâle gelecek. Ayrıca risk faktörü de azılacak. Sizce de ilk önerisi ile biraz ters düşmemiş mi?

VAR sürecinin hızlandırılması.

Çünkü yapay zekâ, bu durumun oyunu soğuttuğunu, tempoyu öldürdüğünü düşünüyor. Uygulanması gereken ise süre sınırlaması getirilmesi. Yani VAR’ın karar vermek için 30 saniyesi olacak. Eğer bu sürede karar verilmezse maç hakeminin ilk kararı uygulanacak.

Sarı kart alan oyuncunun geçici olarak oyun dışına çıkması.

Yapay zekâ bu önerisi için basketbolu örnek gösteriyor. Sarı kart gören oyuncunun 5-10 dakika sahadan çıkıp takımını eksik bırakmasını öneriyor. Böylece sert oyun azalıp tempo artacak.

(Yapay zekâdan bu kuraldan kalecilerin nasıl etkileneceğini de düşünmesini isterdim.)

Serbest vuruşlarda baraj mesafesinin artırılması.

Yapay zekânın fikri 9.15 metreyi 12 metreye çıkarmak, serbest vuruşlardan daha fazla gol çıkmasını sağlayabilir.

Baktığımız zaman bazı kurallar kulağa çok mantıklı gelirken bazıları da oyunu basitleştirecek gibi duruyor. Siz bu önerilerden hangilerini uygulanabilir buluyorsunuz?

Girişte bahsettiğimiz ilk içeriğimize de buradan ulaşabilirsiniz: