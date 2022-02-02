Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2021'in son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket tarafından hazırlanan raporda, gelirlerin yüzde 32 artarak 75,3 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Şirket, son çeyrekte karlılığını da artırdı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, 2021'in dördüncü çeyreğinde elde edilen kazancın 75,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Bu gelir, bir önceki yıldan yüzde 32 daha yüksek.

Analistler, Alphabet'in dördüncü çeyrek gelir tahminini 72 milyar dolar olarak açıklamışlardı. Açıklanan rakamlar, Alphabet gelirlerinin beklentileri aştığı anlamına geliyor. Üstelik şirket, yalnızca son çeyrek değil, yıl geneli için de etkileyici sonuçlar açıkladı. Alphabet, geçtiğimiz yılın başından sonuna kadar 257,6 milyar dolar (257,600,000,000) para kazandı. Bu para, 2020 ile kıyaslandığında yüzde 41'lik artış anlamına geliyor.

Alphabet'in cebine kalan kar, 20,6 milyar dolar

Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında yalnızca gelirlere değil, kara da değindi. Buna göre şirketin karı, 2021'in son çeyreğinde yüzde 36 yükselerek 20,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş oldu. Hisseler de Alphabet'in yüzünü güldürdü. 2020'nin son çeyreğinde 22,3 dolar olan hisse lotu karı, 2021'de 30,69 dolara yükseldi.

Alphabet, Google özelinde yaptığı açıklamalarda reklam gelirlerinde yüzde 33 artış yaşandığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre Google'ın reklam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 61,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. YouTube da Google kadar olmasa da reklam gelirlerini artırdı. Platformun reklam gelirleri, 8,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 25 daha yüksek.