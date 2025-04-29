Google, yapay zekâ destekli Audio Overviews özelliğini Türkçe dahil 50’den fazla dilde kullanılabilir hâle getirdi.

Google’ın yapay zekâ destekli podcast'i artık 50’den fazla dilde kullanılabiliyor. Şirket,NotebookLM uygulamasındaki Audio Overviews (Sesli Özetler) özelliğine yeni dil seçenekleri ekleyerek kullanıcıların daha fazla dilde içerik oluşturmasına imkân tanıdı.

Google, NotebookLM uygulamasında yer alan Audio Overviews özelliğini artık sadece İngilizce değil, Türkçe, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Hintçe, Korece ve Çince gibi 50'den fazla dilde kullanılabilir hale getirdi.

Artık Türkçe seçeneği de var

Kullanıcılar, uygulama içindeki ayarlardan “Çıktı Dili” seçeneğini değiştirerek farklı dillerde sesli özetler oluşturabiliyor ve dinleyebiliyor. Şirket, bu genişletmenin hâlâ bir "erken önizleme" aşamasında olduğunu belirtti. Google, kullanıcı geri bildirimlerine göre Audio Overviews özelliğini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti. Geçen yıl kullanıma sunulan bu özellik, şimdiye kadar 200'den fazla ülkede erişime açıldı ve kullanıcıların yapay zeka sunucularla sohbeti yönlendirmesine ve etkileşime girmesine olanak tanıyan yeni işlevlerle güncellendi.

Öte yandan Google, Audio Overviews özelliğini Gemini sohbet botuna ve Google Docs'a da entegre etti. Böylece artık farklı yazılı içerikleri de kolayca yapay zekâ destekli podcast'lere dönüştürmek mümkün hale geldi.