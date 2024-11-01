Android 16'nın 2025'in ikinci çeyreğinde tanıtılacağı duyuruldu. Bu tarih ise Android cihazlarının tanıtım takvimleriyle uyumlu olacak şekilde belirlendi.

Google, Android 16'nın çıkış tarihini erkene aldığını duyurdu. Yeni sürüm, 2025'in ikinci çeyreğinde, muhtemelen Nisan ile Haziran arasında kullanıcılara sunulacak.

Tarih değişikliği, Android cihazların tanıtım tarihleriyle daha iyi bir uyum sağlaması amacıyla gerçekleştirildi.

2025’te iki yeni Android sürümü

Android 16'nın bu yıl içerisinde çıkarılması yeni akıllı telefonlar ve diğer Android cihazların en güncel işletim sistemiyle kullanıcılara ulaşmasına olanak tanıyacak. Google, bu stratejiyle kullanıcıların en son özelliklere daha hızlı erişimini sağlamayı amaçlıyor. Android üreticilerine cihazlarını güncellemek için ek süre tanınarak Android ekosistemindeki kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, Android 16'nın 2025'in ikinci çeyreğinde çıkmasının yanı sıra, aynı yılın dördüncü çeyreğinde (Ekim ile Aralık arasında) ikinci bir sürümün de duyurulması planlanıyor. Ancak bu sürüm, "küçük bir güncelleme" olarak tanımlanıyor. Bu güncellemenin ana sürümden sonraki özellik güncellemeleri, optimizasyonlar ve hata düzeltmelerini içermesi bekleniyor. Böylelikle Android 16.1 olarak adlandırılacak olan bu sürüm, kullanıcıların mevcut deneyimlerini daha da geliştirecek.