Android Studio için Canary kanal üzerinden yeni bir sürüm yayınlayan Google, yazılımın isimlendirme politikasını değiştirdiğini açıkladı. Yeni sürüm, "Arctic Fox" olarak isimlendirilirken Google bundan sonra, Android Studio'da alfabetik olarak hayvan isimlerine yer verecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosistemine uygulama geliştirmek isteyen yazılımcılar için ücretsiz olduğu kadar da etkili bir yazılım sunuyor. "Android Studio" olarak isimlendirilen bu yazılım, bugün pek çok uygulama geliştiricisinin de favorisi durumunda. Yaşanan son gelişmelerse Google'ın, Android Studio için radikal bir karar alarak farklı bir isimlendirme yöntemine geçiş yaptığını gösteriyor.

Google, bundan yaklaşık 6-7 ay önce Android Studio 4.0'ün kararlı sürümünü yayınlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise büyük bir güncelleme yayınlayan Google, uygulamanın kararlı sürümünü 4.1'e yükseltmişti. Google geliştiricileri bir süredir, Android Studio'nun 4.2 kodlu sürümünü test etmeye başladılar. Şirket bugünse, Canary kanalı üzerinden yeni bir sürüm yayınladı. Android Studio'nun son sürümü, "Arctic Fox" olarak isimlendiriliyor. Eski isimlendirmeye göre bu yeni sürümün 4.3 olarak kodlanmasını bekleyebilirdik. Ancak böylesi bir durum gerçekleşmedi.

Google'ın amacı, Android Studio'nun bulunabilirliğini artırmak

Android Studio'nun pek çok sürümü mevcut ve geliştiriciler, bu sürümler arasında karar vermekte zorlanıyorlardı. Ayrıca son sürümün hangisi olduğu da kafa karışıklığına yol açıyordu. İşte Google, yeni isimlendirme yöntemiyle bu karışıklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor. Şirket bundan sonra, hayvan isimlerini alfabetik olarak kullanacağını, isimlendirmenin bu şekilde yapılacağını ifade ediyor. Bu arada, "Arctic Fox" ibaresinin kutup tilkisi anlamına geldiğini de belirtelim.

Google'ın Android Studio için aldığı kararın zamanlamasının manidar olduğunu söylemek gerek. Çünkü şirket, Android ekosisteminde de benzer bir isimlendirme tekniği kullanıyor, bu kez hayvanlar yerine pastaları tercih ediyordu. Ancak Android 10 işletim sistemiyle birlikte bu durum tarihe karıştı. Şirket bundan sonra, yeni Android sürümlerinde pasta ismi kullanmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Olay Android ekosistemi için yazılım geliştirmeye geldiğindeyse Google'ın tam tersi şekilde düşündüğünü görüyoruz.

Android Studio Arctic Fox'taki yeniliklere baktığımızda ise Google'ın 200'den fazla hatayı giderdiğini görüyoruz. Yeni bir aracı da kullanıma sunan Google, bu araç sayesinde renk körü modu gibi özel ekran ayarlarında, uygulamanın nasıl tepki verdiğinin test edilmesinin önünü açıyor. Ayrıca MacOS'ta bu uygulamayı kullanan geliştiriciler, Android 11'le çalışan cihazlarını Wi-Fi üzerinden de bilgisayarlarına eşleştirebiliyorlar.

Eğer sizler de Android Studio Arctic Fox'taki tüm yenilikleri incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. Android Studio ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olup hemen bir uygulama geliştirmeye başlamak için de buradaki haberimizi inceleyebilirsiniz.