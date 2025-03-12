Google’ın, OpenAI’ın en büyük rakiplerinden biri olan Anthropic’e şimdiye kadar bilinenden daha fazla yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Google’ın, OpenAI'ın en büyük rakiplerinden biri olan Anthropic'e beklenenden çok daha fazla yatırım yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre, teknoloji devinin şirketin %14 hissesine sahip olduğu ve 2025 yılı içinde Anthropic'e 750 milyon dolar daha yatırım yapacağı belirtildi. Bu yatırımla birlikte Google’ın Anthropic’e yaptığı toplam yatırımın 3 milyar doları aştığı paylaşıldı.

Google’ın, OpenAI’ın en büyük rakiplerinden biri olan Anthropic’e beklenenden çok daha fazla yatırım yaptığı ortaya çıktı. Şirkete ciddi miktarda finansman sağladığı belirtilirken, bu hamlenin yapay zekâ sektöründeki rekabeti nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar!

Google’ın yatırımı tartışma yarattı

San Francisco merkezli Anthropic, yapay zekâ alanında bağımsız bir oyuncu olarak görülse de, Google’dan aldığı büyük ölçekli finansman şirketin gerçekten ne kadar bağımsız olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Google, yatırım karşılığında yönetimde söz sahibi olmasa da, teknoloji devlerinin yapay zekâ girişimlerini dolaylı yollarla yönlendirme ihtimali düzenleyicilerin dikkatini çekiyor. ABD Adalet Bakanlığı da bu tür yatırımları incelemeye almış ancak teknoloji devlerinin sahip olduğu bazı hisselerin satılmasını zorunlu kılacak düzenleme teklifini kısa süre önce geri çekmişti.

Google’ın, yapay zekâ alanında yalnızca kendi teknolojilerini geliştirmekle kalmayıp rakiplerine yatırım yaparak risklerini dağıttığı belirtildi. Amazon’un da Anthropic’e büyük yatırımlar yapan şirketler arasında yer aldığı ve şu ana kadar 8 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt ettiği paylaşıldı. Bu yatırımların, bağımsız yapay zekâ girişimlerinin gerçekten bağımsız olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Yapay zekâ girişimlerine yapılan büyük ölçekli yatırımların sektörde nasıl bir etki yaratacağı konusunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Bu şirketlerin kendi yollarını mı çizeceği, yoksa teknoloji devlerinin dolaylı kontrolü altında mı hareket edeceği sorusunun gündemde olduğu belirtildi. Yapay zekâ dünyasında dengelerin nasıl şekilleneceğinin bu yatırımların etkileri doğrultusunda netlik kazanacağı paylaşıldı.