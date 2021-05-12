Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft'un (yani GAFAM'ın) bir dakikada ne kadar kazandığı açıklandı. Yapılan açıklamalara göre Amazon ve Apple, neredeyse diğer teknoloji devlerinin toplamından fazla gelir elde ediyorlar.

COVID-19 salgını, küresel ekonomiyi genel olarak olumsuz etkilemiş olsa da evden çalışma ve uzaktan eğitim modeli gibi yeni uygulamalar, teknoloji devlerinin 2020 yılı içinde değerlerini toplamda 3,4 trilyon dolar artırmasına neden oldu. Hatta Amazon, Apple gibi devler, 2020'nin son çeyreğinde ilk kez 100 milyar doların üzerinde gelir açıklayarak rekor kırdılar.

GAFAM olarak kısaltılan Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleri, borsada işlem gören şirketler olduklarından her mali çeyreğin sonunda mali durum raporlarını halka açık olarak paylaşıyorlar. CNBC, şirketlerin son üç aylık gelir açıklamalarını baz alarak dakikada ne kadar gelir elde ettiklerini ortaya çıkardı.

CNBC tarafından paylaşılan bilgilere göre e-ticaret ve bulut bilişim devi olan Amazon, dakikada 837 bin 330 dolar ile dakika başına en fazla gelir elde eden şirket konumunda. Apple, 691 bin 234 dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, 426 bin 805 dolar ile listenin üçüncü sırasında yer aldı.

GAFAM'ın diğer üyeleri olan Microsoft ve Facebook, sırasıyla dakikada 321 bin 805 dolar ve 201 bin 936 dolar gelir elde ediyorlar. GAFAM'ın her dakika elde ettiği toplam gelir 2 milyon 479 bin 110 dolar. Hatta siz bu haberi okuduğunuz sırada GAFAM, 4 milyon 958 bin 220 dolar daha kazanmış durumda.

GAFAM şirketlerinin dakika başına elde ettikleri gelir

Amazon - 837 bin 330 dolar

- 837 bin 330 dolar Apple - 691 bin 234 dolar

- 691 bin 234 dolar Alphabet (Google) - 426 bin 805 dolar

- 426 bin 805 dolar Microsoft - 321 bin 805 dolar dolar

- 321 bin 805 dolar dolar Facebook - 201 bin 936 dolar

CNBC, GAFAM'ın yanı sıra elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla ve dünyanın en popüler dizi ve film yayın servisi olan Netflix'in de dakika başına elde ettiği geliri hesapladı. Buna göre geçen her dakika Tesla 80 bin 162 dolar; Netflix ise 55 bin 270 dolar gelir elde ediyor. Bu iki şirketin geliri GAFAM şirketlerine kıyasla çok düşük olsa da son yıllardaki yükselişleri göze alındığında ilerleyen yıllarda durumun değişebileceğini söyleyebiliriz.