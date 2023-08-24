Google'ın Arama hizmetine, Instagram Hikâyeler benzeri bir özellik getirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Notlar isimli özellik, kullanıcıların arama terimleriyle ilgili paylaşımlar yapılabilmesini sağlayacak.

Geçmişte sadece Snapchat'te olan, sonraki yıllarda ise kullandığımız tüm sosyal medya platformlarına bir bir eklendiğini gördüğümüz hikâye özelliği, pek çok kullanıcı için vazgeçilmez oldu. Gelen son haberler, internet devi Google'ın da kendine göre bir hikâye özelliği getirmeye hazırlandığını gözler önüne seriyor. Eğer her şey yolunda giderse, Google Arama uygulamasında hikâye benzeri bir özelliği kullanmaya başlayacağız. Peki Google Arama'daki hikâye özelliği tam olarak ne işe yarayacak?

Edinilen bilgilere göre Google Arama hizmetine entegre edilecek hikâye özelliği, "Notlar" olarak isimlendirilecek. Bir internet sitesinin sahibi veya bireysel kullanıcılar, herhangi bir arama terimi ile ilgili hikâyeler oluşturup, bunları aynı terimle ilgili arama yapan diğer kullanıcılara gösterebilecekler. Hikâyelerin hazırlanması da yine Google Aramalar'a eklenecek bir araç üzerinden gerçekleştirilecek.

Google'ın hikâye hazırlama aracı işte böyle görünecek

9to5Google ekibinin Google Arama kodlarına erişerek etkinleştirebildiği hikâye özelliği, herhangi bir konuda Google araması yaparken, "Not Ekle" şeklinde bir seçenek ile hayatımıza girecek. Bu seçeneğe dokunan ve Google'ın oluşturduğu aracı kullanarak hikâye oluşturan kullanıcı, işlemleri tamamladıktan sonra hikâye paylaşabilecek. Google'da oluşturulacak hikâyelere bağlantı ekleyebileceğinizi de belirtelim.

Takip ettiğiniz kişilerin değil, yaptığınız aramalarla ilgili hikâyeleri göreceksiniz

Örneğin Google'da "Fenerbahçe" ya da "Galatasaray" şeklinde bir arama gerçekleştirdiniz. Bu arama için oluşturulan hikâyeler, arama sonuçlarının hemen üstünde gösterilecek. Yani Google'ın hikâye özelliğinde diğer sosyal medya uygulamalarının aksine takip ettiğiniz kişilerin değil, yaptığınız aramalarla ilgili hikâyeleri göreceksiniz.

Diğer platformlarda bulunan bazı özellikler, Google Arama'nın Notlar özelliğinde de yer alacak. Öyle ki hikâye paylaşan kullanıcının Google'daki adı ve profil fotoğrafı diğer tüm kullanıcılarla paylaşılacak. Kişisel bilgiler ise gizli tutulacak. Kullanıcılar, başka birisi tarafından paylaşılan hikâyeyi beğenebilecekler. Kullanıcılar, Google Arama'da hikâye paylaşırken "Google Arama Topluluğu"nun bir üyesi olacaklar. Son olarak; Google Notlar'ın bazı terimler için kullanılamayacağını belirtelim. Bu terimler; tahmin edebileceğiniz üzere pornografik içerikler ile tıbbi bilgiler gibi kategorileri kapsayacak.

Google Arama'daki hikâye oluşturma aracı böyle görünecek