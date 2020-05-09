Bugün 9to5Google tarafından yapılan bir habere göre Google, Chrome’u karanlık modda kullananlara artık koyu temalı arama sayfası gösterecek. Habere göre şirket, bunu sağlayacak bir etiket geliştiriyor.

Android akıllı telefon kullanıcıları geçtiğimiz yıllarda gelen sistem geneli karanlık moduyla epey sevinmişti. Sistemi tamamen koyu renge kaplayan mod sayesinde telefon kullanımı hem daha güzel bir deneyim sunmaya başlamış hem de yayılan mavi ışığın azalmasına neden olarak göz sağlığına olan tehdidi de azaltmıştı.

Tabii Android işletim sistemi için karanlık mod yayınlayan Google, aynı zamanda internet tarayıcısı Google Chrome için de bir karanlık mod yayınlamıştı. Tarayıcı, karanlık modla birlikte yeni bir boyut kazanmıştı. Ancak bu modda bir şeyler eksikti; Google koyu renklere bürünmüyordu.

Google aramaları artık koyu renklere sahip olacak:

Google Chrome geçtiğimiz yıl gelen karanlık modla koyu renklere kavuşmuş olsa da aynı şey Google’ın arama motoru için söylenemezdi. Chrome’u karanlık modda kullanan milyonlarca kullanıcı, Google’da bir şey arattıktan sonra klasik bembeyaz Google arama sonuçları sayfasıyla karşılaşıyordu.

Tabii bu sorunun bir çözümü bulunuyordu. Kullanıcılar, daha önce chrome://flags bağlantısına giderek buradaki “Android web contents dark mode (Android web içerikleri karanlık modu)” seçeneğini işaretliyorlardı. Ancak bu seçenek işaretlendiğinde yalnızca Google değil, diğer tüm siteler karanlık moda geçiş yapıyordu. Bazı sitelerse haliyle karanlık moda o kadar da uygun değildi.

İşte tüm bu anlattığımız beklentiler ve uğraşlar artık geride kalıyor. 9to5Google’ın haberine göre Google, “#enable-android-dark-SRP” isimli yeni bir etiket oluşturuyor. Habere göre şirketin geliştirdiği bu etiket, Google Chrome karanlık modda kullanılıyorsa Google aramaları sayfasını da koyu renklerle gösteriyor.

Karanlık modun batarya performansına olan olumlu etki de bu modun verdiği hisse eklenince Google’ın böyle bir bayrağı etkinleştirmesi birçok kullanıcının hoşuna gidecektir. Google’ın yeni deneyi yayına girdiğinde chrome://flags bağlantısı üzerinde bu bayrağı aratarak etkinleştirebilirsiniz.