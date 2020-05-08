Spotify, Listening Together (Birlikte Dinliyoruz) adlı yeni projesinin duyurusunu yaptı. Böylece bir müziği dinlemeye başladığınızda aynı anda o şarkıyı dinleyenleri görebileceksiniz.

İnsanların en önemli becerilerinden biri müzik becerisidir. Sıklıkla müziğin birleştirici bir etkisi olduğundan ve müziğin sınır tanımadığından söz edilir. Spotify da müziğin birleştirici gücünü daha belirgin hâle getirecek yeni bir özelliği duyurdu.

Dünyanın dört bir yanında kullanıcıları olan Spotify, aynı anda aynı şarkıyı dinleyen kişileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla hazırlanan projenin adıysa Listening Together, yani 'Birlikte Dinliyoruz' oldu.

Spotify’dan yeni özellik:

Yeni özelliği kullanmak için kullanıcıların spotify.com/together sitesini kullanmaları gerekiyor. Bu sayfada kullanıcılar, birbirlerinden uzakta olsa da başkalarının dinlediklerini görme şansına kavuşuyor. Yani diyelim ki Spotify üzerinden 'Imagine' ya da 'Unforgetable' gibi bir şarkı açtınız; site, size o anda bu şarkıyı dinleyen kişileri de gösterecek.

Spotify, bu yeni özelliği kendi çalma listeleriyle de destekliyor. Bu amaçla Dolly Parton, Lil Yachty ve Selena Gomez gibi isimlerin şarkılarından farklı temalar esas alınarak çalma listeleri oluşturuldu. Bunların dışında projeye özel bir çalma listesi de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Spotify, müziğin paylaşımını destekliyor:

Müzik yayın platformu olarak hayatımıza giren Spotify’ın başarısının sırlarından biri de platformun, müziğin sosyal yanına da değiniyor olması. Firma, daha önce de aile üyeliği gibi özelliklerle kişilerin bir arada müzik dinlemesini mümkün kılmıştı. Ayrıca Discord kanalları, şarkı listesi paylaşımları gibi özellikleriyle de insanları bir araya getiriyordu.

Spotify’ın önemli günlerde ya da yılbaşında hazırladığı reklamlar da genellikle müzikte birleşmek üzerine kurulu oluyor. Geçmişte firmanın devasa reklam panolarında verdiği reklamlarda aynı şarkıyı kaç kişinin dinlediği, kaç kişinin benzer temalara yöneldiği gibi bilgiler yer alıyordu.

Spotify’ın Listening Together sayfasına gittiğinizde o anda başkalarının dinlediği şarkıların önizlemelerini görebilir, aralarında kaç kilometre mesafe bulunduğunu ve konumlarını öğrenebilirsiniz.