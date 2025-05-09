Google'ın iOS'taki uygulamasına yeni "Basitleştir" özelliği geldi ve bu özellik sayesinde okuduğunuz kelimeleri daha kolay ve iyi anlayabileceksiniz.

Google, iOS uygulamasında kullanıma sunduğu "Simplify" (Basitleştir) adlı yeni bir özellikle internetteki karmaşık metinleri anlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Şirketin kullanıma sunduğu bu yenilikçi araç, yapay zekâ desteği ile çalışıyor ve kullanıcıların jargon veya teknik terimlerle dolu içerikleri veya kelimeleri, o internet sitesinden ayrılmadan kolayca anlayabilmelerine olanak tanıyor.

"Basitleştir" özelliği nasıl kullanılır?

Google uygulamasında herhangi bir internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar, anlamakta zorlandıkları bir metin bölümünü seçtiklerinde karşılarına çıkan "Simplify" (Basitleştir) ikonuna dokunarak metnin daha sadeleştirilmiş bir versiyonuna anında ulaşabiliyor.

Bu sayede gerek haber okurken, gerek herhangi bir konuyu araştırırken o sayfada yer alan teknik terimleri veya karmaşık ifadeleri daha kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz.

Google tarafından yapılan araştırma testlerinde kullanıcıların basitleştirilmiş metinleri orijinal karmaşık metinlere kıyasla önemli ölçüde daha faydalı bulduğu ve sunulan bilgiyi daha etkin bir şekilde anlayabildikleri gözlemlendi. Siz de hemen iOS bir cihaza sahipseniz Google uygulaması üzerinden bu özelliği deneyimleyebilirsiniz.