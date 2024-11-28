Google Chat, Huddles adını verdiği yeni sesli toplantı özelliğini duyurdu. Yeni sesli toplantı özelliği ile kullanıcılarına hızlı ve kolay bir şekilde sesli toplantılar yapma imkanı sunuyor.

Google, Chat platformuna Huddles adını verdiği yeni bir sesli toplantı özelliği ekledi. Chat'e eklenen bu yeni özellik kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde sesli toplantılar yapmalarını sağlıyor.

Google Meet teknolojisi ile desteklenen Huddles, kullanıcıların sohbet penceresi üzerinden anında toplantı başlatmasına imkan tanıyor.

Uzaktan çalışan ekipler için hızlı çözüm

Huddles, sohbet penceresinin sağ üst köşesinde bulunan bir simge aracılığıyla başlatılıyor. Toplantıya katılan kullanıcılar, sesli görüşme sırasında ekran paylaşımı ve video ekleme gibi ek özelliklerden de faydalanabiliyor. Bu yeni özellik özellikle uzaktan çalışan ekipler için hızlı ve etkili bir iletişim çözümü sunuyor. Google Workspace aboneleri, önümüzdeki haftalardan itibaren bu özelliği kullanmaya başlayabilecek.

Google’ın bu hamlesi, Google Chat'i daha güçlü bir iş iletişimi aracı haline getirme hedefini yansıtıyor diyebiliriz. Huddles özelliği ile kullanıcılar, anlık görüşmeler yaparak iş akışlarını daha verimli hale getirebiliyor olacaklar. Yeni özellik uzaktan çalışma koşullarında iletişimi daha verimli hale getireceğe benziyor.