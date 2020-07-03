Google, Android işletim sisteminde 64 bite destek vermeye başladıktan 6 yıl sonra mobil internet tarayıcısı Chrome'u 64 bite yükseltiyor. Yine de şimdilik 64 bit mimarinin Android 10 sürümüyle sınırlı olacağını belirtelim.

Google, Kasım 2014’te yayınladığı Android 5.0 Lollipop sürümüyle birlikte Android işletim sisteminde 64 bit mimariyi desteklemeye başlamıştı. O günden bu yana 64 bit işlemci sayısı epey arttı ve günümüzde kullanılan akıllı telefonların neredeyse tamamı 64 bit işlemcilere sahip. Haliyle pek çok uygulama, 64 bitin yaygınlaşmasıyla 64 bite yükseltildi; Chrome hariç.

Google, 64 bit mimariyi yaklaşık 6 yıl önce mobil işletim sistemi Android’de desteklemeye başlamasına rağmen mobil internet tarayıcısı Chrome’u 64 bite taşıma konusuna çekimser davrandı. Android için Google Chrome, hala 32 bit tarayıcı ve bu nedenle hem potansiyelinin altında performans gösteriyor hem de bazi güvenlik zaafiyetleri gösteriyor.

Neyse ki Android kullanıcılarının 64 bit Chrome bekleyişi, Chrome 85 ile birlikte sona erecek. Chrome Dev ve Chrome Canary’nin 85 ve 86 sürümleri, nihayet 64 bit mimariyi Chrome’a kazandırıyor. Chrome 83 ve 84 ise 32 bit mimariyi kullanmaya devam ediyor. Yine de kısa bir bekleyişin ardından Android kullanıcılarının 64 bitlik Chrome’u deneyimleyebileceklerini söyleyebiliriz.

Yine de bu konuda küçük bir pürüz bulunduğunu söylememiz gerekiyor. Chrome 85, yalnızca Android 10 kullanıcıları için 64 bit mimariyi getirecek. Nisan ayı verilerine göre Android 10’un pazar payının yalnızca yüzde 8 olduğunu düşünürsek, Google’un 64 bit Chrome yükseltmesinin şimdilik çok geniş bir kitleyi etkilemeyeceğini tahmin etmek zor değil.

Chrome 85'in 64 bite yükseltildiğini gösteren ekran görüntüsü

Bununla birlikte Google, Play Store kurallarına göre ilerleyen zamanlarda daha eski Android sürümleri için de 64 bit Chrome desteğini sunmak zorunda. Kurallara göre eski Android sürümlerine sahip akıllı telefonlar, en geç 1 Ağustos 2021 tarihinde 64 bit Chrome’a kavuşmuş olacak.