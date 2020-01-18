Google, Android cihazlarda kullanılan Chrome tarayıcılar için kullanılmayan sekmelerin kapatılması tavsiyesinde bulunacak bir özellik geliştiriyor. Böylece tarayıcı deneyimi çok daha derli toplu hale gelecek.

Akıllı telefonlarımızda kullandığımız tarayıcılarda, işimizin bittiği sekmeleri kapatmak ancak telefon iyice kasmaya başladığında aklımıza gelen bir şeydir. Google, akıllı telefonlarımızın kaynaklarının bu şekilde savrulmasına karşı yeni bir araç geliştiriyor.

Ağustos ayından bu yana geliştirme aşamasında olan özellik, son zamanda kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı. Normal şartlarda gizli olan bu özellik, bazı Chrome tiplerinde otomatik olarak kullanılmaya başlandı.

“Bayat” sekmelerden kurtulun

Google’ın Chrome’a eklediği yeni özelliği ile stale/bayat olarak nitelendirilen sekmelerin kapatılması için tavsiyeler görmeye başlayacağız. Google’ın sekmeleri neye göre ayırdığı hakkında net bir açıklama yok ancak arka planda belli bir süre kaldığı halde kullanılmayan sekmeleri bu kategoriye alacağına şüphe yok. Yine de tam sistem henüz bilinmiyor.

Bu özellik ayrıca Chrome kullanımını da analiz edecek ve bu konuda bilgiler verecek. Android cihazlarda kullanılacak olan özellik şu anda da aktifleştirilebiliyor.

Özellik şu anda Canary gibi Chrome versiyonlarında kullanılabiliyor. Diğer Chrome versiyonlarında ise ://flags altında yer alıyor. Özellik aktif hale geldiğinde bayat sekmeleri otomatik olarak kapatmayacak, onun yerine kapatılabilecek sekmeler için bir bildirim çıkacak. Bu bildirimi kullanarak sekmeler kapatılabilecek.

Google’ın özelliği bütün versiyonlarda kullanıp kullanmayacağı, kullanacaksa ne zaman aktif hale getireceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Yine de gereksiz yere açık dura sekmeleri kapatma özelliği oldukça kullanışlı olacak gibi duruyor.