Google Chrome için geçtiğimiz aylarda duyurulan Material You akımındaki yeni tasarım, küresel çapta kullanıcılara sunulmaya başladı. Yeni tasarım, uygulamanın daha modern görünmesine yardımcı oluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için yeni bir tasarım hazırladı. Material You adlı tasarım, an itibarıyla dağıtım aşamasında ve kullanıcılar, çok yakında bu arayüzü kullanmaya başlayabilecekler.

Google Chrome'un yenilenen tasarımı, aslında eylül ayında duyuruldu. Ancak yeni tasarım, o dönemlerde küçük bir kullanıcı kitlesine sunuldu. İşte şimdi bu durum değişti. Google Chrome'un yeni arayüzü, artık küresel çapta tüm kullanıcılarla buluşacak. Peki yeni tasarım, kullanıcılara ne gibi yenilikler getiriyor?

Google Chrome'un yeni tasarımı, uygulamayı daha modern gösterecek

Google Chrome, en son 2018 yılında tasarım güncellemesi almıştı ve o dönemler için oldukça modern görünüyordu. Geçen yıllar, Chrome'un genel görünümünün eskimesine neden oldu. Bunun farkında olan şirket, görsel açıdan daha modern bir tarayıcı oluşturmak için çalıştı. Geldiğimiz son noktada, artık daha fazla yuvarlatılmış köşelere sahip olan yeni bir görünüm ile karşı karşıyayız. Sert hatlar, bundan sonra Google Chrome'un yanından geçmeyecek.

Google Chrome'un yeni tasarımına baktığımızda hemen her yerde bir değişiklik görüyoruz. Örneğin, geçmişten de bildiğimiz, adres çubuğundaki kilit simgesi artık yok. Bunun yerine işlevsel özelliklere sahip yeni bir buton geldi. Ayrıca sağ üst kısımda yer alan üç noktalı seçenek menüsü de artık daha farklı bir görünüm sunuyor.

Google Chrome'un yeni tasarımı, kişiselleştirmeye de daha fazla önem verecek. Bu bağlamda; artık yazılımın üst çerçevesinden tutun da yeni sekme sayfasındaki Google logosuna kadar hemen her yerde istediğiniz renk tonunu kullanabileceksiniz. Bu yenilik en çok da geleneksel tasarımdan sıkılan ancak kısıtlı özelleştirme imkânı nedeniyle de çaresiz kalan kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Dikkatli takipçilerimiz fark etmiş olabilirler. Google Chrome'un yeni tasarımında içi boş simgeler kullanılmaya başladı. Şirket bu değişikliği, simgelerin görünebilirliğini artırmak için gerçekleştirdi. Yer işaretleri veya diğer seçenekler için kullandığımız simgeler, artık daha farklı gözükecek. Bununla birlikte, sağ üst kısımdaki bölümde de seçeneklerle ilgili simgeler sunulacak.

Google Chrome, internet erişimi olan hemen herkesin kullandığı ve artık çok alıştığı bir uygulama. Hâl böyle olunca Google, yazılımın genel yapısı üzerinde radikal değişiklikler yapmamış gibi görünüyor ki bu doğru bir yaklaşım. Tasarım değişmiş olsa bile neyin nerede olduğunu bulmakta zorlanmayacaksınız.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi bu yeni tasarım, an itibarıyla dağıtım aşamasında. Yani bu tasarımı çoktan kullanmaya başlamış olabilirsiniz veya henüz bir değişim görmemiş olabilirsiniz. Eğer eski tasarımı kullanıyorsanız ve yeni tasarıma geçiş yapmak istiyorsanız Google Chrome'un "Ayarlar" bölümüne girin. Ardından da "Chrome Hakkında" seçeneğine tıklayın. Eğer bir güncelleme varsa bu güncellemeyi yapın. Yeni tasarım, çok büyük bir olasılıkla gelmiş olacaktır.