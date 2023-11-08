Google'ın yapay zekâ destekli arama motoru SGE dünya çapında kullanıma sunuldu, dört yeni dil desteği aldı. Maalesef çıkış yaptığı ülkeler arasında Türkiye yok.

Google, geçtiğimiz mayıs ayında Üretken Arama Deneyimi’ni (SGE) tanıtmıştı. Bing’e rakip olan bu özellik, arama motoruna üretken yapay zekâ desteği getirmişti. Kullanıcılar, SGE’yi kullanarak sorularına yanıt verebiliyor ve Google ile sohbet eder gibi aramalar gerçekleştirebiliyordu.

Teknoloji devi, bugün SGE’yi küresel çapta kullanıma sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, yapay zekâ destekli Google aramanın 120 ülkede çıkış yaptığı ifade edildi.

SGE, maalesef hâlâ Türkiye’de yok

Google’ın açıkladığı 120 yer arasında Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar birçok ülke ve bölge bulunuyor. Ancak maalesef bu ülkeler arasında Türkiye hâlen yer almıyor. Şirket, yerel düzenlemelere ve yapay zekâ ilkelerine uygun bir şekilde ilerleyen zamanlarda Türkiye gibi diğer ülkelere getireceğini söylese de kesin bir tarih vermiyor.

SGE'nin hâlen ön izleme aşamasında olduğunu belirtelim. Bu da sunulduğu ülkelerdeki sayılı kullanıcılar tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor.

Yapay zekâ destekli aramaya dört yeni dil daha eklendi

Google’ın yapay zekâ destekli araması, buna ek olarak farklı dil yetenekleri de kazandı. SGE, artık İspanyolca, Korece, Endonezce ve Portekizce desteğine sahip. Arama motoru, yeni dillerin eklenmesiyle artık toplamda 7 dilde hizmet verebiliyor. Daha öncesinde İngilizce, Hintçe, Japonca desteğine sahipti.

SGE’ye gelecek bazı özellikler de var. Arama motoru, çevirilerde birden fazla anlama sahip kelimelerin detaylandırılmasını isteyecek ve kullanıcının hangi anlamı istediğini anlayabilecek. Ayrıca sağlık gibi konularda yaptığınız aramalarda çıkan sonucun üstüne gelmek ve daha fazla bilgi edinmek de mümkün olacak. SGE’nin daha önce DALL-E gibi görsel oluşturma desteği aldığını da belirtelim.