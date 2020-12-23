Dünyanın en popüler internet tarayıcısı olmasına rağmen Google Chrome pek çok sıkıntıya da sahip. Windows 10'un en büyük sorunlarından olan RAM kullanımı ve dengesizlik sorunu çözülüyor.

İnternet tarayıcı dendiği zaman neredeyse bütün dünyada herkesin aklına gelen ilk alternatif Google Chrome'dur. Chrome, bütün popülerliğine ve Google'ın gücüne rağmen pek çok sinir bozucu soruna da sahip.

Bu sorunların başında da tarayıcının yer yer inanılmaz boyutlara ulaşabilen bellek kullanımı geliyor. Özellikle çok fazla sekme açık olduğunda Chrome sadece bilgisayarı yavaşlatmakla kalmıyor, zaman zaman da tepki vermeyi bırakıyor ve çöküyor.

Çözüm Microsoft'tan geldi

Hem Google hem de Microsoft bu sorunların çözülmesi için uzun zamandır mesai harcıyordu. Bilgisayar kullanıcılarının beklediği çözüm ise Microsoft'tan geldi. Windows 10'un İşlemiSonlandır özelliği tarayıcı çökmelerinin ciddi oranda azalmasını sağlayabilir.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre İşlemiSonlandır sayesinde çıkış işlemi temiz bir şekilde gerçekleşiyor ve bu da, özellik işlemleri nedeniyle Windows'ta yaşanan tarayıcı çökmelerini engelliyor. Google ayrıca bu özelliğin pek çok işlem türünde de faydasını kanıtladığını belirtiyor.

Yeni özelliğin etkisini en basit haliyle anlatmamız gerekirse, Chrome artık Windows 10'da daha akıcı şekilde çalışacak. Özellikle de uzun süre boyunca pek çok sekme açık olarak çalışanlar bu durumdan büyük fayda görecek.

Chrome 2021'de daha iyi olacak

Bilgisayarların yavaşlamasından ya da tamamen çökmesinden rahatsız olan kullanıcılar, böylelikle yaşadıkları sorunların ortadan kalkmasından çok memnun olacaktır. Google şu anda bu özellik üzerinde denemeler yapmaya devam ediyor. Böylece en verimli çözümü bulmayı amaçlıyorlar.

2021 yılı geldiğinde kullanıcılar daha sorunsuz ve daha akıcı bir Google Chrome, pek çok kullanıcının mutlu olmasını sağlayacaktır. Belki de iki teknoloji devi, son dönemde geliştirdikleri işbirlikleri sayesinde kullanıcılara güzel bir yılbaşı hediyesi verecektir.