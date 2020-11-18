Gooogle, M1 İşlemci İçin Optimize Edilen Chrome'u Yayınladı

Google, Apple'ın M1 işlemcisi ile optimize edilmiş Google Chrome'u yayınladı. Google Chrome'un internet sitesini güncelleyen şirket, birkaç saat öncesine kadar da bu işlemciler için optimize edilmiş Chrome'un dağıtımına başladı. Ancak M1 işlemciyle uyumlu sürüm, an itibarıyla indirilemiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce M1 işlemcili yeni Mac ürünlerini duyurdu. Apple tarafından üretilmiş olan bu işlemciler, şirketin kişisel bilgisayar sektöründe bir öncü olacak. Ancak geçiş süreci, öyle kolay olmayacak. Çünkü pek çok yazılımın, bu işlemciler için yeniden optimize edilmesi gerekiyor ve Google bunu resmen yapmış durumda. Şirket sessiz sedasız, M1 işlemcili Mac'ler için optimize edilmiş Chrome'u resmen yayınladı.

Google, kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için Chrome için hazırlanan internet sitesine yeni bir seçenek ekledi. Bu sayede kullanıcılar, Mac bilgisayarları için Chrome'u indirmek istediklerinde, Intel ya da Apple Silicon işlemci tercihinde bulunabiliyorlar. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, Intel işlemcili Mac kullanıyor olsalar da Google Chrome'un güncellendiğini, yeni sürümün M1 işlemci ile uyumlu olduğunu söylüyorlar.

Google Chrome'un internet sitesinde yer alan indirme seçeneği işte böyle görünüyor

Bu arada, Google Chrome'un Apple Silicon işlemci destekli sürümü, Chrome'un 87 kodlu yeni versiyonuyla birlikte kullanıma sunuldu. Son sürüm, CPU kullanımında 5 kata kadar tasarruf sağlarken, batarya performansını 1,25 saat artırıyor. Ayrıca Chrome'un genel çalışma performansı yüzde 25 artarken, internet sayfaları da artık daha hızlı açılıyor.

Ancak Google Chrome'un M1 işlemcisi için özel olarak optimize edilmiş sürümü, birkaç saat önce kullanımdan kaldırıldı. Google'ın neden böyle bir şey yaptığı şu an için bilinmiyor olsa da yaşanan çökme sorunları, yeni sürümün geri çekilmesine yol açmış gibi görünüyor. Sorunların ne zaman düzeltileceği şu an için belirsizliğini koruyor.