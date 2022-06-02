Looking Glass isimli bir şirket, adeta 3 boyutlu GIF gibi gözüken yeni bir tür holografik resim teknolojisi duyurdu. Teknoloji, mevcut holografik görsel formatlarına göre büyük avantajlara sahip. Teknolojinin özellikle sosyal medya devleri tarafından benimsenmesi halinde tüm interneti işgal etmesi işten bile değil.

1987 yılında CompuServe isimli şirket tarafından hayatımıza entegre edilen hareketli resim formatı GIF, internet dünyasında günümüzde de büyük bir etkiye sahip. Bugünse Looking Glass isimli bir şirket, GIF kadar büyük bir etkiye sahip olabilecek yeni bir görsel format tanıttı. Yeni görsel formatıyla 3 boyutlu holografik görseller oluşturmak ve paylaşmak son derece kolaylaşacak.

Looking Glass tarafından paylaşılan detaylara göre yeni görsel formatı, özel efektler, oyunlardan ekran görüntüleri, üç boyutlu modeller, portre fotoğraflar ve tabii ki NFT’ler gibi pek çok görsel materyali iki boyutlu bir ekranda üç boyutlu deneyimlemenizi sağlayacak. Üstelik tüm bu görseller, doğrudan internet standartlarıyla oluşturulmuş olacak. Yani görseller, tarayıcınızda herhangi bir ekstra eklentiye ya da özel yazılım kullanımına gerek duyulmadan görüntülenebilecek.

3 boyutlu holografik görsel örnekleri:

‘Blocks’ ismi verilen yeni görsel türüyle birlikte bu yazı içindeki resimlerin tamamını PC'de olanlar fare imlecini, mobilde parmağını görselin üzerinde oynatarak 3 boyutlu olarak deneyimleyebiliyorsunuz. Bunun dışında görsellerin sanal gerçeklik gözlüğü üzerinden tarayıcıya girerek açılmasıyla tüm görseller, doğrudan sanal bir odaya da aktarılabilecek.

Tüm bu üç boyutluluk algısı, elbette görselin tarayıcı üzerinde renderlanması sayesinde oluşmuyor. Eğer görseller üzerinde farenizi çok yavaş bir şekilde hareket ettirirseniz, tıpkı GIF’lerdeki gibi görsellerin farklı farklı karelerden oluştuğunu görebilirsiniz. Her bir Block, en fazla 100 adet sahnenin renderlamasından oluşuyor. Bunlar birleştirildiğindeyse yukarıdaki görseller meydana geliyor.

Eksi yanı da yok değil:

Tabii bu yeni görsel formatının bir eksisi de bulunmuyor değil. 100’den fazla 3 boyutlu sahnenin render’ı demek, aslında bir yandan da 100’den fazla resmin tek resimde bulunduğu anlamına geliyor. Bu da her bir resmin kalitesine göre 2– 50 MB arasında boyuta sahip olmasına neden oluyor. Dolayısı ile yeni görsel formatı, en azından şu anki haliyle internet standartlarının epey üzerinde boyutlara sahip. Bu nedenle kısa vadede Instagram, Twitter gibi platformlarda standartlaşması pe kde mümkün değil. Ayrıca teknoloji yeni olduğundan ciddi optimizasyon sorunları da görülebiliyor. Bazı kullanıcılar görselleri hareket ettirirken 'kastığını' ifade ederken bazıları son derece akıcı bir şekilde deneyimleyebiliyorlar. Burada kullanılan cihazlar ve web tarayıcısı deneyimi belirleyen en büyük faktör gibi görünüyor.

Blocks’u bugüne kadar gördüğümüz tüm holografik görsellerden ayıran en önemli etmense görsellerin bir HTML konteyneri içinde yaşaması ve doğrudan tek bir bağlantıyla paylaşılabilmesi. Örneğin yukarıda yer alan çikolata görselini, “https://host.glass/view?shortcode=634” bağlantısını göndererek herkesin bu görseli görmesini sağlayabilir ya da internet sayfalarına ekleyebilirsiniz.

Şirket, yeni teknolojisi için bir pilot program başlattı ve bu program kapsamında Blender, Unity ve Unreal Engine üzerinde herhangi bir tasarım yapan ve programa kaydolan her sanatçının görselini birer Block’a çevirme imkânı sundu. Şirket, ilerleyen zamanlarda destek verilen programların sayısını artıracağını belirtti.