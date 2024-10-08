Google Dokümanlar, uzun belgelerde bilgileri organize etmeyi sağlayacak yeni bir özellik ekledi.

Google, en son Workspace güncellemesi ile birlikte Google Dokümanlar'a sekmeler özelliği ekledi. Aslında bu özellik ilk olarak Nisan ayında duyurulmuş olsa da küresel olarak tüm kullanıcılara dağıtılması yeni gerçekleşiyor. Yine de bu özelliğin görünmesi için birkaç hafta beklemek gerekebilir.

Google'dan yapılan açıklamada “Artık sekmeleri kullanarak içerik oluşturabilir ve istediğinizi hızlıca bulmanıza ve görevde kalmanıza olanak tanıyan bir şekilde taslak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca okuyucular belgenizde kolayca gezinebilir ve en önemli bölümlere odaklanabilirler.” ifadesini kullandı. Sekmeler sayesinde metinler parçalara ayrılarak kullanılabilecek.

Google Dokümanlar'da sekmeler nasıl kullanılır?

Sekmeler özelliğine Google Dokümanlar masaüstü web düzenleyicisinde, ekranın sol üst köşesinde bulunan madde işareti simgesi seçilerek erişilebilir durumda. Bu simgenin üzerine gelindiğinde artık "sekmeleri ve anahtarları göster" ifadesi yer alıyor.

Kullanıcılar ayrıca özelleştirilebilir kategoriler oluşturmak için alt sekmeler de ekleyebilecekler. Üç seviyeye kadar alt sekmeler desteklenebilecek. Böylece tez, ödev, bütçe vb. çalışmalar yaparken bilgiler kataloglanabilecek ve aranan bilgiye ulaşmak da daha kolay olacak. Sekmeleri daha sonra kolay hatırlamak için etiketler veya emojiler eklenebilecek. İki veya daha fazla sekme içeren belgelerde ise sekme gezgini menüsü varsayılan olarak açılıyor.

Sekmeleri yeniden adlandırma, çoğaltma, silme gibi düzenleme araçları yalnızca belgeye düzenleme erişimi olan kullanıcılara açık olacak. Diğer kullanıcılar sekmeleri görebilecek ancak düzenleyemeyecekler.