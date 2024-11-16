Google, Google Dokümanlar’da yeni yapay zekâ tabanlı görsel oluşturma aracını duyurdu. Kullanıcılar metin açıklamasıyla görsel oluşturabilecekler.

Google, Google Dokümanlar’a yeni bir yapay zekâ görsel oluşturucusu ekliyor. Yeni gelen özelliğiyle birlikte kullanıcılar, belgelerine hızla görseller ekleyebilecek ve metinlerine uygun görsel içerikler oluşturabilecekler.

Google Workspace, kullanıcılarının belgelerini görsellerle zenginleştirebilmeleri için Gemini destekli yapay zekâ tabanlı bir görsel oluşturucu aracını devreye soktu. Yeni özellik yalnızca belirli ücretli Workspace hesaplarına sahip kullanıcılara sunuluyor.

Google’ın yeni görsel oluşturma aracı

Google Dokümanlar’da "Görsel Ekle" menüsünden erişilebilen bu araç, kullanıcıların metin açıklaması girerek farklı stillerde görseller oluşturmasını sağlıyor. Seçilebilen stiller arasında "Fotoğraf" ve "Çizim" gibi seçenekler yer alıyor. Görselin boyutu da kullanıcılar tarafından kare, yatay veya dikey olarak belirlenebiliyor.

Yeni görsel oluşturucu, Google’ın Imagen 3 AI motoru ile çalışıyor. Görsellerde daha fazla detay, zengin aydınlatma ve daha az dikkat dağıtıcı öğe vadediyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde belgelerinin görsel içeriğini hızlıca oluşturabilirken aynı zamanda tamamen sayfasız kapak görselleri de tasarlayabilecekler. Yeni özellik bugün itibarıyla kullanılabilir olmaya başlayacak ve 15 gün içinde tamamen erişilebilir durumda olacak.