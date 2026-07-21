Google, yapay zekâ veri merkezlerindeki devasa enerji maliyetlerini dizginlemek ve Gemini modellerini daha verimli çalıştırmak adına kendi çipini geliştiriyor.

Teknoloji dünyasında yapay zekâ modellerinin harcadığı devasa enerji ve yüksek maliyetler tartışılmaya devam ederken, Google cephesinden stratejik bir hamle geleceği ortaya çıktı. Alphabet’in, kendi yapay zekâ modeli Gemini’ı çok daha verimli çalıştırmak amacıyla yeni bir sunucu çipi üzerinde çalıştığı bildirildi.

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The Information tarafından paylaşılan ve anonim kaynaklara dayandırılan habere göre şirket içinde “Frozen v2” kod adına sahip bu yeni çipin 2028 yılı gibi piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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10 kata kadar daha iyi olabilir

Sızıntılara göre yeni çip, birim güç başına ürettiği token sayısı açısından değerlendirildiğinde Google’ın mevcut yapay zekâ çiplerinden 6 ila 10 kat daha verimli bir performans sunabilir. Teknoloji devinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Ancak TecCrunch’a konuşan bir Google sözcüsü, ekiplerinin kullanıcılara maksimum performans sağlamak için sürekli araştırma ve deneyler yaptığını ifade etti.

Yapay zekâ şirketleri, modellerini daha ucuza çalıştırmak ve küresel çip tedarik krizlerinden etkilenmemek adına kendi özel çiplerini üretme yarışına girmiş durumda. Pazara hakim olan NVIDIA’ya olan bağımlılığı azaltma isteği de bu hamlelerin arkasındaki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde OpenAI haziranda"Jalapeño" kod adlı ilk özel çipini duyurmuş, Anthropic'in ise Samsung ile yeni bir çip ortaklığı görüştüğü bildirilmişti.