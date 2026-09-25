Google, Call for Me isimli özellik duyurdu. Şimdilik az sayıda kullanıcıda test edilen bu özellikte Gemini, sizin yerinize işletmeleri arayabilecek.

Yapay zekâ teknolojileri artık kullanıcılar yerine işletmeleri arama gibi inanılmaz gelişmiş özellikler sunmaya başladı. Meta’nın Muse ve Instinct gibi yapay zekâ ajanlarının bunu yaptığını görüyorduk. Gelen yeni biligler ise Goolge’ın da böyle bir hamleyle karşımıza çıkmaya hazırlandığını ortaya koydu.

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Firma, Gemini’nin işletmeleri doğrudan aramasını sağlayacak “Call for Me” isimli yeni özelliğini duyurdu. Bu yenilikçi sistem, kullanıcıların onayladığı kişisel bilgileri görüşme sırasında paylaşabilecek.

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Sizin yerinize rezervasyon yapabilecek, yemek sipariş edebilecek, mağazaları arayıp stok sorabilecek

Şirket, özelliğin ilk aşamada ABD’deki ücretli Gemini aboneliğine sahip Pixel 11 kullanıcıları için bir deneme olarak hayata geçirileceğini ve Android için Google Telefon uygulamasının beta sürümünü gerektireceğini belirtiyor.

Yeni sistem; bir mağazayı arayıp ürünün stokta olup olmadığını sormak, restoran rezervasyonu yapmak, planlanan bir randevunun tarihini değiştirmek veya ürünleri beklemeye almak gibi karmaşık görevleri tek başına yönetebiliyor. Yapay zekâ, bir işletmeyi arayıp kendini tanıtabiliyor, otomatik telefon menülerinde gezinebiliyor, hatta bekleyip karşı taraftaki sohbeti sürdürebiliyor.

Bu süreç işlerken kullanıcılar da boş durmuyor; konuşmanın nasıl ilerlediğini canlı bir transkript üzerinden anlık olarak takip edebiliyor ve istedikleri herhangi bir anda aramayı bizzat devralabiliyor. Ayrıca “Call for Me” özelliği, aramaları doğrudan telefondan çevirerek kullanıcının kendi kişisel telefon numarasını kullanıyor.

Bu lansman, Google’ın yıllar boyunca sürdürdüğü yapay zekâ destekli otomatik arama teknolojisi deneyimlerinin üzerine inşa ediliyor. Şirket birkaç yıl önce I/O geliştirici konferansında, Google Asistan’ın bir kuaförü arayarak rezervasyon yapmasını ve konuşmanın doğal görünmesi için araya küçük sesler koymasını başarıyla göstermişti. Geçtiğimiz yıl ise Gemini’nin fiyatlar ve hizmetler hakkında bilgi almak için işletmeleri aramasını sağlayan “Ask for Me” özelliğini kullanıma sunmuştu.

Google, gerçek dünya sohbetlerinin nüanslı olması nedeniyle bu deneyi küçük bir ölçekte başlattığını ve özellik daha geniş kitlelere yayılmadan önce her şeyin doğru çalıştığından emin olmak istediğini ifade ediyor.