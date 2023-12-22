Google Chrome'un çalınmış şifreleri tespit etmeye yarayan "güvenlik kontrolü" özelliği, otomatikleşiyor. Böylelikle kullanıcılar, güvenlik risklerine karşı aktif olarak korunacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan uzun bir süre önce "güvenlik kontrolü" isimli bir özelliği kullanıma sundu. Google Chrome aracılığıyla kullanıcılara sunulan bu özellik, geniş çaplı bir internet taraması yapılmasına ve kullanıcıların çalınmış şifrelerinin (varsa) tespit edilmesine yardımcı oluyordu.

Şimdiyse Google'dan bu özellik ile ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, güvenlik kontrolü özelliğinin arka planda sürekli olarak çalışmasına karar verdi. Böylelikle kullanıcılar için sürekli aktif olan bir güvenlik katmanı oluşturulmuş olacak. Kullanıcı, en ufak bir güvenlik sorununu anında tespit edebilecek.

Google Chrome'un yeni özelliği böyle görünecek:

Daha önce sadece manuel olarak çalıştırılan güvenlik kontrolü, artık otomatik çalışacağı için daha fazla ön planda tutulacak. Kullanıcı, sağ üst kısımda yer alan üç noktalı seçeneğe tıklayıp, güvenlik kontrolü bölümüne doğrudan giriş yapabilecek. Peki burada hangi bilgiler yer alacak?

Güvenlik kontrolü; gizliliği ihlal edilen şifrelere ek olarak potansiyel olarak zararlı Chrome eklentilerini tespit edecek. Ayrıca Google Chrome güncellemeleri yapılmadıysa da bir uyarı göreceksiniz. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, artık site izinleriyle ilgili bilgilendirmeler de alacaklar.