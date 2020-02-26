Google, birkaç sene önce harita hizmetine eklediği eğlenceli bir özelliği tekrar gündeme getirdi. Bir Reddit kullanıcısı, Google Haritalar'ın ‘Kraliçe Elizabeth özelliğini keşfettikten sonra bulduğunu internet alemine duyurdu.

Google, hizmetlerinin içerisinde yerleştirdiği sürpriz özellikler ve gizli ögelerle bilinen bir şirket. Teknoloji devi, özellikle asıl ürünü olan Google arama motorunda bu özellikleri çokça kullanıyor. Şirketin yeni keşfedilen gizli özellik ise Google Haritalar hizmetinde kendini gösteriyor.

Google yeni sürpriz özelliği, bu sefer Google Haritalar'dan oldu. Bir Reddit kullanıcısı, İngiltere’de kraliyet mensuplarına ait bir bölgeyi Google Haritalar üzerinden gezerken Kraliçe Elizabeth’le karşılaşınca durumu hemen Reddit’ten duyurdu.

Kraliçe Elizabeth kostümlü ‘turuncu adam’

Söz konusu gizli özellik, belirli bölgelerin uydu bölgelerini incelerken karşınıza çıkan Kraliçe Elizabeth’ten ibaret. Tabii kendisi değil, çizilmiş bir versiyonu. Google Haritalar'ın sokak görünümü özelliğine erişmeye yarayan turuncu çubuk adam ‘Pegman’, bu bölgelerde değişerek Kraliçe Elizabeth halini alıyor.

Pegman’in Kraliçe Elizabeth versiyonu, öğrenilene göre 2015 yılında Elizabeth’in İngiltere’nin en uzun süre hüküm süren hükümdar unvanını almasıyla Google Haritalar'a eklendi. Ancak kimi kullanıcı bunu yeni keşfediyor. Zira özellik ilk eklendikten bir süre sonra kaldırıldı. Daha sonra eklenip kaldırılan birçok eğlenceli özellik gibi o da tekrar eklendi. ‘Elizabeth Pegman’ uydu görünümündeyken Balmoral Kalesi, Windsor Kalesi ve Buckingham Sarayı’nda kendini gösteriyor.

Elizabeth Pegman’i nasıl görebilirsiniz?

Bu sürpriz özelliği görmeniz için yapmanız gerekenler basit. Google Haritalar'a girin ve bu kraliyet alanlarından birini ziyaret edin. Servisi uydu görünümü moduna alın ve seçtiğiniz bölgeye üzerine yakınlaşın. Sokak görünümüne geçmek için köşede bekleyen turuncu adamın birdenbire Kraliçe Elizabeth kostümüyle belirdiğini göreceksiniz.

Google’ın getirdiği eğlenceli gizli özelliklerin yanı sıra birçok yararlı özellik de mevcut. İçlerinden bilmediğiniz birkaç tane olması muhtemel. Google çok bilinmeyen bazı yararlı özelliklerini derlediğimiz haberimize buradan ulaşabilirsiniz.