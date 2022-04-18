Google, Rus Askeri Üssünü 'Görünür' Yaptı İddiası Doğru mu?

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialara göre Google, Haritalar uygulamasında bugüne kadar blurlu olduğu söylenen Rus askeri tesislerin sansürünü kaldırarak 'görünür' hale getirdi. Peki bu iddiaların herhangi bir gerçeklik payı bulunuyor mu?

Google, Kremlin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kullanıcılardan gelen reklamları yasaklamış; şirketin YouTube’da Rus medyasını engellemesiyle de Rus yetkililer Google'ı “bilgi savaşı” başlatmakla suçlamıştı. Google ile Rusya arasındaki bu gerilim devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı. Google'ın Rus askeri üslerini Haritalar uygulamasında 'görünür' hale getirdiği öne sürüldü. Ancak bu bilgiler gerçeği yansıtmıyordu...

Söz konusu iddia sosyal medyada dolaşıma girdikten sonra konu hakkında ABD merkezli medya kuruluşu The Verge'e ulaşan Google sözcüsü Genevieve Park, "Rusya'ya ait uydu görüntülerimizde her hangi bir değişiklik yapmadık. Dolaşımda olan görüntüler, Ukrayna işgalinden çok daha önce de Google Haritalar'da mevcuttu" açıklamasında bulundu.

Google'ın Rusya'ya ait askeri bölgeleri herkese görünür hale getirdiği bilgisi doğru değil

Ayrıca Teyit.org, Google'un The Verge'e ilettiği açıklama öncesinde bu bilginin asılsız olduğuna dair araştırmasını yayınlamıştı ve Google Haritalar'da Ukrayna işgali öncesinde kaydedilen görüntülerde de ilgili bölgelerin blurlu olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

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