Google, Haritalar hizmetine ekleyeceği yeni özelliklerini tanıttı. 3 özellik üzerinde duran geliştiriciler, bu özelliklerle kullanıcı deneyimini hiç olmadığı kadar iyileştirecekler gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, G Search On 22 etkinliğinde Arama hizmetine gelen yepyeni özellikleri tanıttı. Ancak etkinliğin kapsamı yalnızca Google Arama değildi. Google, Haritalar için de yepyeni özellikler tasarladı. Gelin hep birlikte Google Haritalar'ın yeni özelliklerine yakından bakalım.

G Search On 22 etkinliği kapsamında Google Haritalar için tanıtılan özelliklerin ilki, bir lokasyondaki öne çıkan yerleri detaylı bir şekilde göstermek olacak. Diyelim ki daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde bulunacaksınız ve Google Haritalar'dan yardım almak istiyorsunuz. Uygulamayı açıp bir lokasyona ulaştığınızda ve harita üzerinde gösterilen bir yere dokunduğunuzda, yeni ve küçük bir kart göreceksiniz. Bu karta dokunmanız durumunda da Google kullanıcılarının o yerde paylaştıkları gerçek fotoğraflara ve yorumlara ulaşacaksınız.

Google Haritalar'daki ilk yeni özellik böyle görünecek:

Google'a göre bu özellik sayesinde daha önce görülmemiş bir yerin önceden keşfi, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.

Popüler lokasyonlar, 360 derecelik fotogerçekçi görüntülerle izlenebilecek

Google Haritalar'ın birkaç ay sonra kullanılabilir olacak yeni bir özelliği de fotogerçekçi görüntülerle havadan izleme yapabilme olacak. Bu özellik, dünyanın en popüler lokasyonlarının havadan görüntüsünü sunacak. Üstelik bu özellik, belirli bir gün ve saat için bile yapılabilecek. Diyelim ki bu akşam saatlerinde bulunacağınız bir yer için fotogerçekçi görüntü sunuluyor. Google'ın yapay zekası, geçmiş verileri kullanacak. Böylelikle tahmini hava durumu veya bölgenin kalabalıklığı gibi istatistikler, doğrudan görüntüler üzerinde görülecek.

Live View özelliği kullanılırken arama yapılabilecek

Google, bundan birkaç yıl önce Live View isimli bir özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik, telefonun kamerasını kullanıyor ve yakın çevrede neler olduğunu gösteriyor, kullanıcının bir yere nasıl gideceğini göstererek işleri kolaylaştırıyordu. Şimdiyse bu özelliğin kapsamı genişletildi. Google Haritalar'ın Live View isimli özelliği, artık yakın çevrede yer alan eczane, ATM, park veya banka şubesi gibi yerleri de göstermeye başlayacak. Google Haritalar'ın yeni özelliği, birkaç ay içerisinde önce Londra, Los Angeles ve New York gibi şehirlerde kullanılabilir olacak.