Google, Haritalar uygulamasının Android sürümünde yeni bir tasarımı test etmeye başladı. Yapılacak değişiklikler, uygulamanın biraz daha estetik görünmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler navigasyon hizmetlerinden Google Haritalar için yeni bir tasarım oluşturdu. Bu tasarım, Google Haritalar uygulamasının "25.04.01.x" kodlu Android sürümünde kullanıcılara ulaşmaya başlamış gibi görünüyor. Yeni tasarımın tüm kullanıcılara ulaşmamış olması, henüz test aşamasında olduğu anlamına gelebilir.

Google, Haritalar uygulaması için aslında geçtiğimiz yıl yeni bir tasarımı kullanıma sunmuştu. Ancak bu tasarım, o dönemler sadece Keşfet sayfasına uygulanıyordu. Yeni güncelleme ile "Siz" ve "Katkıda Bulun" sayfaları da estetik bir görünüme kavuşmuş oldu.

Google Haritalar'ın yeni tasarımı böyle görünüyor:

*Sol tarafta eski, sağ tarafta yeni tasarım.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere Google Haritalar'ın yeni tasarımı, estetiği ön plana çıkaran bir yapıya sahip olacak.

Google Haritalar'ın yeni tasarımının şimdilik test aşamasında olduğunu aktarmıştık. Bu önemli bir detay çünkü tüm kullanıcıların bu tasarımı görmeye başlamaları uzun zaman alabilir. Belki de şirket, test aşamasını yarıda bırakır ve değişiklikleri geri alır. Tüm bunları zaman gösterecek.