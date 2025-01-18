Google Haritalar ile dünya parmaklarımızın ucuna geliyor, istediğimiz yeri anında görebiliyoruz. Ancak durun! İşler bu kadar basit değil çünkü nokta atışı bile yapsanız Haritalar size o konum hakkında detay vermiyor.

Bazı yerler bulanık, bazı yerler mozaik, bazı yerler ise tamamen gizlenmiş durumda.

Peki Google, neden bazı bölgeleri harita hizmetlerinde saklıyor? İşte dünya üzerinde en gizemli ve yasaklanmış Google Haritalar konumları ve arkasındaki sırlar.

Önce sebeplerinden başlayalım.

Bunun bazı sebepleri var. Genellikle güvenlik, gizlilik, askerî hassasiyetler ya da devlet politikalar başlıca sebepler arasında. Bazı bölgeler ise kötü olayların yaşandığı yerler ve bunlar da gizlenenler arasında olmayı hak ediyor.

Sıradan bir ada olarak gördüğümüz yerler gizliyken bir de sebebi gerçekten belli olmayan, konum sahibinin bile nedenini bilmediği yerler var.

Hazırsanız sırayla o yerlere bakalım.

Jeannette Adası (Rusya)

Doğu Sibirya Denizi’nde yer alan Jeannette Adası resmen sırra kadem basılmış gibi görünüyor. Adanın büyük bir kısmı buzla kaplı ve ortasında 350 metrelik bir zirve var.

Neden gizlendiği belli değil ancak adanın, Rusya mı ABD’ye mi bağlı olup olmadığı bilinmediği gibi burada bir Rus askerî üssünün bulunduğu da düşünülüyor.

Kuzey Kore

Gördüğünüz görüntü uzaktan böyle görünebilir ancak yakınlaştıkça da detay yok. Dünyanın her yerini sokak sokak görebilirken Kuzey Kore’de neden dağ, tepe ve yeşillikten başka bir şey görünmediğinin sebebi bilinmiyor. Güvenlik nedeniyle olabileceği söylense de bunun altı boş.

Montluc Hapishanesi (Fransa)

Nazilerin Fransa işgali sırasında Gestapo tarafından gözaltı ve işkence yeri olarak bilinen Montluc Hapishanesi, idam cezasına çarptırılan veya yargılanmayı bekleyen kişilerin barındırıldığı bir ceza infaz kurumu. Burası Google Haritalar’da bulanık olan görülen yerlerden biri.

Marcoule Nükleer Tesisi (Fransa)

Fransa’nın en eski nükleer tesislerinden biri olarak bilinen Marcoule Nükleer Tesisi’ni Google Haritalar’da sadece bu kadar detayla görebiliyorsunuz.

Nükleer reaktör atıkların işlendiği tesise yakınlaşsanız bile daha fazlasını göremezsiniz çünkü sadece piksel görüntü sunuluyor. Hem de azıcık ötedeki yerler çok netken.

Areva La Hague Nükleer Tesisi (Fransa)

Marcoule’den daha da kötü ve bulanık bir görüntü sunan Areva La Hague Nükleer Tesisi, nükleer yakıt geri dönüşüm alanında dünya lideri olarak sayılıyor.

Cattenom Nükleer Santrali (Fransa)

Fransa’da da ne bitmeyen gizli yer varmış diyeceksiniz ve sıradaki yine bir nükleer tesis. Lüksemburg’a yakın Cattenom Nükleer Santrali, dünyanın en büyük dokuzuncu nükleer santrali ve burası da pikselleştirilmiş durumda.

Machu Picchu (Peru)

Gitmeseniz bile adını duymayan yoktur. 2.430 m yükseklikte Urubamba Vadisi üzerine kurulmuş Machu Picchu, 1450 yılları civarında inşa ettirilmiş, bugüne kadar da çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehri. Gidip burayı ziyaret etseniz bile tarihi kalıntıların korunması amacıyla haritada detayları göremezsiniz.

2207 Seymour Avenue (ABD)

Amanda Berry, Gina DeJesus ve Michelle Knight. Bu isimler 10 yıl boyunca Ariel Castro tarafından alıkonulan ve kötü muamele gören insanların isimleri. Bu ev ise kadınların esir edildiği ev.

Stockton-on-Tees'te bir ev (İngiltere)

Tüm görüntülerde bir açıklama var ancak bu seferkine yok. İngiltere’deki bu evin neden bulanık olduğu ev sahipleri tarafından bile bilinmiyor.

Eskiden ise gizlenen yerlerin sayısı daha fazlaydı. Kaynaklara baktığımızda bulanık olup şimdi ise tüm netliğiyle görebildiğimiz yerler var.

Bazı hava üslerinin bulanık görüntüsü netleştiği gibi aynı şeyi Beyaz Saray’ın çeşitli bölgeleri için de söylemek mümkün. Tabii ki bu kararda resmî kurumların etkisi olduğu gibi kullanıcı yorumları da dikkate alınıyor.

Sizin için en ilginç yer hangisi oldu?

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