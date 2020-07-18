Google'ın Android işletim sistemi için geliştirdiği AirDrop benzeri dosya paylaşım servisi Nearby Share'in ağustos ayında kullanıcılara sunulacağı iddia edildi. Ayrıca bu servisten Android 6 ve üstündeki cihazların yararlanabileceği söylendi.

Google'ın, Android kanadında Apple'ın AirDrop'una rakip olacak servisi Nearby Share ile ilgili birçok gelişmeyi sizlere aktarmıştık. Şirket, son olarak Nearby Share'i Play Services betada yayınlamış ve beta kullanıcılarıyla test etmeye başlamıştı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google'ın AirDrop'a rakip olacağı yeni servisi, son kullanıcılarla buluşmaya da bir hayli yaklaştı. İddiaya göre Google, Android 6 ve üstü işletim sistemine sahip olan tüm cihazlara Nearby Share uygulamasını sunacak.

Nearby Share, ağustos ayında geliyor iddiası

XDA-Developers baş yazarı Mishaal Rahman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nearby Share'in ağustos ayında Android 6 ve üstündeki cihazlara geleceğini söyledi. Rahman, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Google, orijinal parça üreticilerine, şirketin AirDrop benzeri dosya paylaşma servisi Nearby Share'in ağustos ayında Android 6 ve üstündeki cihazlar için yayınlayacağını söyledi. Şu an için planın bu olduğunu doğrulayamam ancak bu bilgi son kaynaktan geldi."

Nearby Share servisini daha önce duymayanlar için kısaca özetlemek gerekirse; Nearby Share, yakındaki Android cihazlara dosya göndermenize izin veren bir servis. Dosyayı gönderdiğiniz kişinin dosyayı alabilmesi için ise kişiler listenizde yer alması gerekiyor. Üstelik Google, Nearby Share servisi Android haricinde macOS, Windows, Linux ve ChromeOS platformlarına da getirmeyi planlıyor.

Eğer ki bu özelliği hemen kullanmak istiyorsanız cihazınızı Play Services betaya ayarlayarak Nearby Share'e erişebilirsiniz. Ancak ortaya atılan iddialar doğruysa zaten çok fazla beklemeniz gerekmeyecek.