Google, sponsorlu yayınların (varsa) hemen ardından gösterilen bilgi içeriği olan öne çıkan snippetler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyordu. Yeni özellik geçen hafta itibarıyla kullanıma sunuldu.

Amerika Birleşik Devleti merkezli teknoloji devi Google, sponsorlu yayınların (varsa) hemen ardından gösterilen bilgi içeriği olan “öne çıkan snippetler” üzerine çalışmalar gerçekleştiriyordu. Yeni özellik için yıllar süren test çalışmaları sonrası firma, sonunda internet sitelerine yönelik içerikleri öne çıkarma aracını kullanıma sundu.

Bildiğiniz üzere Google, son birkaç yıldır internet sayfalarında bulunan içerikleri öne çıkartacak bir araç üzerinde çalışıyordu. Artık kullanıcılara sunulan bu araç sayesinde, Google arama sonuçlarınızda karşınıza çıkan snippet içinde yer alan kutuya tıkladığınızda, teknoloji devi ilgili içeriği sarı renk içinde sunacak. Böylelikle, aradığınız konu ile ilgili doğru bilgiye ulaşarak karmaşadan kurtulmuş olacaksınız.

Yeni snippet aracı, 5 yıllık test aşamasından sonra kullanılabilir durumda:



SearchLiasion’dan Danny Sullivan, paylaştığı tweet aracılığıyla Google’ın sunduğu yeni özellik üzerinde 5 yıldır çalıştığını ifade etti. Şimdi ise bu özellik, geçen hafta itibarıyla birçok tarayıcı üzerinden erişilebilir durumda. Sullivian aynı zamanda teknoloji devinin bu özelliğini 2018 yılı aralık ayından beri hızlandırılmış mobil sayfalar (AMP) ile uyumlu hale getirdiğini de belirtti. Geçen hafta kullanıma sunulan bu yeni özelliğin HTML sayfaları ile akıcı bir şekilde çalıştığını da söylemiş olalım.

Özelliğin nasıl çalıştığını merak eden kullanıcılarımız için hemen özetleyelim. Akıllı telefonunuz ya da bilgisayarınızda Google üzerinden bir arama yaptığınızda eğer daha okunur bir fonta sahip bir öne çıkan snippet ile karşılaşırsanız oraya tıklayın. Snippet’e tıklamanız durumunda tarayıcınız tıkladığınız ya da seçtiğiniz içeriği sarı renk ile öne çıkartacak. Bu sayede, internet sayfası üzerinde bulunan öne çıkan snippet sarı renk ile ön plana alınmış olacak.

Diğer bir deyişle, öne çıkan snippet’e tıkladığınızda direkt olarak aradığınız içerik veya metne yönlendirilmiş olacaksınız. Özelliğin henüz tüm tarayıcılar tarafından desteklenmediğini hatırlatalım. Yeni özelliğin özellikle tıklanmanın önemli olduğu internet siteleri sahipleri ve SEO uzmanlarına büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.