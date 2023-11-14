Google'ın "arama motoru pazarında tekelleşme" davası devam ediyor. Son olarak Google'ın Safari'de varsayılan arama motoru olmak için ödediği miktar ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler arama motorunun sahibi olan Google, geçtiğimiz günlerde başlayan farklı davalarda, tekel olma suçlamasıyla mahkemeye çıkmıştı. Bu davalardan biri, firmanın arama motoru pazarında tekel olmakla suçlandığı dava. Dava sürecinde Google, açıklamak istediğinden fazlasını açıklamış gibi gözüküyor.

Google ve Apple ilk aşamada aralarındaki anlaşmayı kamuoyundan gizlemeyi amaçlayan açıklamalarda bulundu. Davada daha önce, 2021 yılında Google'ın varsayılan arama motoru olabilmek için çeşitli üreticilere 26 milyar dolar ödediği, bu ödemenin 18 milyar dolarının ise Apple'a yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Google, Apple'a Safari'den elde ettiği gelirin %36'sını Apple'a veriyormuş

Google'ın Safari'den elde ettiği gelirin %36'sını Apple ile paylaşması -ki bu miktar 18 milyar dolara denk geliyor- şirketin sadece iPhone kullanıcıları sayesinde en az 50 milyar dolar kazandığı anlamına geliyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, dava boyunca tekel olmadıklarını, rakiplerinden daha iyi oldukları için tercih edildiklerini savunmuştu. Chicago Universitesi'nden Ekonomi Profesörü Kevin Murphy ise Google'ın, Safari'den elde ettiği gelirin üçte birinden fazlasını Apple'a ödediğini açıkladı. Murphy bu türden anlaşmaların, piyasanın rekabetçi yapısında normal olduğunu ifade ederken, "Google'ın yaptığı bu ödemeler rekabeti ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu.

Google'a göre Apple'a milyarlarca dolar ödemek zorunda olmaları, ortada bir rekabet olduğunu kanıtlıyor

Apple CEO'su Tim Cook ile Google CEO'su Sundar Pichai'nin bir akşam yemeği randevusunda gizlice çekilen bir fotoğraf.

Google ve Apple'ın bir çeşit gelir paylaşımı anlaşmasına imza atmış oldukları biliniyordu ancak anlaşmanın detayları hakkında bir bilgi yoktu. Pichai ise savunmasında arama moturunun kullanıcılara "yüksek bedeller ödemek gerektirse bile akıcı ve kolay bir deneyim sunmak istediğini" vurguladı. Mahkeme ise Google'ın bu ay en çok para kazandığı aramaları listeledi. Listede "iPhone", "Otomobil sigortası", "Hulu" ve "AARP" gibi aramalar da yer aldı.

Dava süreci Google için pek de istedikleri gibi gitmiyor ve firma bazen açıklamak istemediği bilgileri açıklamak durumunda kalabiliyor. Bu yüzden de Google yöneticilerinin, ticari sır niteliğindeki bazı konularda yaptıkları açıklamaların mahkeme kayıtlarından çıkarılması için Google'ın başvuruları bulunuyor.